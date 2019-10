EÚ už tretí rok po sebe zlepšuje svoje finančné riadenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 8. októbra (TASR) - Účtovná závierka Európskej únie (EÚ) už tretí rok po sebe poskytujeo finančnej situácii Európskej únie. Uviedol to v utorok Európsky dvor audítorov (EDA) vo zverejnenej výročnej správe za rok 2018.Audítori so sídlom v Luxemburgu dospeli k záveru, že už tretí rok po sebe možno hovoriť o správnosti finančných transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou. Podľa ich správy značná časť výdavkov EÚ v roku 2018 nebola významne ovplyvnená chybami a zistené chyby už nie sú vo výdavkových oblastiach rozšírené.Problémy podľa správy EDA aj naďalej pretrvávajú vo výdavkových oblastiach s vysokým rizikom, ako je rozvoj vidieka a súdržnosť.uviedol predseda EDA Klaus-Heiner Lehne v správe pre médiá.Celková miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ zostáva stabilná, v rozmedzí, ktoré audítori zaznamenali aj počas dvoch predchádzajúcich rokov. Podľa odhadov EDA chybovosť vo výdavkoch za rok 2018 predstavuje 2,6 % (2,4 % v roku 2017 a 3,1 % v roku 2016). Chyby sa vyskytovali najmä v oblastiach s vysokým rizikom, ako je rozvoj vidieka a súdržnosť, pri ktorých sa platby z rozpočtu EÚ uhrádzajú s cieľom preplatiť náklady, ktoré prijímateľom vznikli. Na tieto výdavkové oblasti sa vzťahujú zložité pravidlá a kritériá oprávnenosti, čo môže viesť k chybám.Audítori upozornili aj na výzvy pre rozpočtové a finančné riadenie EÚ, ktoré majú osobitný význam pre nový sedemročný rozpočtový cyklus. Členské štáty čerpajú prostriedky zo štrukturálnych a investičných fondov, ktoré predstavujú takmer polovicu súčasného viacročného finančného rámca (VFR), pomaly. A to aj napriek zvýšenej dynamike a výrazne väčšiemu objemu žiadostí v roku 2018. Komisia preto musí prijať opatrenia, ktorými sa predíde neprimeranému tlaku na platobné potreby na začiatku nového VFR (2021 – 2027). Tieto potreby by mohli vzniknúť pre oneskorené žiadosti zo súčasného VFR. Okrem toho nárast záruk, ktoré sú podporované z rozpočtu EÚ (92,8 mld. eur na konci roka 2018), zvyšuje vystavenie rozpočtu EÚ voči riziku, ktoré bude musieť eurokomisia v novom viacročnom finančnom rámci riešiť.Výdavky EÚ dosiahli v roku 2018 spolu 156,7 mld. eur, čo zodpovedá 2,2 % verejných výdavkov členských štátov ako celku a 1,0 % hrubého národného dôchodku EÚ. Vlani najväčší podiel kontrolovaných finančných prostriedkov (48 %) tvorila oblasť "Prírodné zdroje", zatiaľ čo podiel výdavkov na "Súdržnosť" predstavoval 20 % a na "Konkurencieschopnosť" 15 %.Audítori každoročne kontrolujú príjmy a výdavky EÚ a skúmajú, či je ročná účtovná závierka spoľahlivá a či sú príjmové a výdavkové transakcie v súlade s príslušnými pravidlami na úrovni EÚ a členských štátov.Európsky dvor audítorov je nezávislý externý audítor Európskej únie.