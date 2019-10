Centrám podnikových služieb chýba pružnejší Zákonník práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Centrá podnikových služieb na Slovensku žiadajú pružnejší Zákonník práce. Podľa nich je to nevyhnutná podmienka toho, aby sa zaznamenali ďalší rast a udržanie kapacity v prípade zhoršenia ekonomického vývoja. Zhodli sa na tom na piatom ročníku Business Service Center Conference, ktorú organizovali Americká obchodná komora v SR (Amcham) a Business Service Center Forum (BSCF).Centrá podnikových služieb na Slovensku zamestnávajú spolu takmer 33.000 zamestnancov, čo tvorí takmer 90 % celého odvetvia. Odvetvie je po automobilovom a elektrotechnickom tretie najväčšie na Slovensku a spomedzi cudzincov v ňom pracuje 10 % z nich. Priemerná mesačná mzda v sektore dosiahla 1830 eur. "Aby centrá naďalej expandovali a vytvárali ďalšie pracovné miesta, potrebujeme reagovať na súčasné globálne výzvy v odvetví. Legislatíva v oblasti odmeňovania či pracovného práva musí byť flexibilná a atraktívna pre zotrvanie existujúcich investorov, prípadne príchod ďalších na slovenský trh," uviedol na konferencii prezident Amcham Gabriel Galgóci.Z hľadiska vzdelania v centrách podnikových služieb pracuje 72 % ľudí s vysokoškolským vzdelaním, pričom 46 % spomedzi zamestnancov tvoria ženy. Priemerný vek pracovníkov je 34 rokov a priemerný nárast počtu pracovníkov v minulom roku dosiahol jedno percento.doplnil Galgóci. Priemerný rast hrubej mzdy v centrách podnikových služieb by v najbližších troch rokoch podľa 57 % firiem mal byť na úrovni 5 - 10 %.Bratislava a Košice ostávajú aj naďalej hlavnými mestami, kde centrá zdieľaných služieb podnikajú na Slovensku, avšak investori podľa Galgóciho objavujú aj výhody regiónov, ako Žilina, Prešov, Komárno, Banská Bystrica či Nové Zámky.skonštatoval Galgóci.Až 70 % firiem v tomto sektore je presvedčených, že vláda by s cieľom podporenia rastu zamestnanosti v tomto sektore mala podporiť aj daňovo firmy, ktoré poskytujú pracovnú skúsenosť študentom a čerstvým absolventom, a 73 % firiem je presvedčených, že by sa mal zjednodušiť proces prijímania cudzincov z tretích krajín. Okrem toho je 63 % firiem presvedčených, že by sa malo obmedziť zasahovanie do odmeňovania zo strany štátu povinnými zložkami mzdy a 40 % centier je presvedčených, že by sa mala výrazne podporiť mobilita pracovnej sily v rámci regiónov Slovenska.dodal Galgóci.Podľa koordinátora BSCF Petra Rusiňáka Zákonník práce potrebuje reagovať na moderné formy zamestnávania.podotkol Rusiňák. V minulosti bolo Slovensko podľa jeho slov pre centrá konkurencieschopné najmä dobrým Zákonníkom práce a nízkou cenou práce.upozornil Rusiňák.