EÚ v spojitosti s migráciou dala Španielsku a Grécku 45,6 mil. eur

Brusel 2. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že rozhodla o dodatočnej finančnej pomoci vo výške 45,6 milióna eur pre Španielsko a Grécko, ktoré sú vystavené novým migračným tlakom.Komisia z dôvodu zvyšujúceho sa počtu príchodov nelegálnych migrantov vyčlenila pre Španielsko 25,6 milióna eur. Suma je určená na zlepšenie prijímacích kapacít na južnom pobreží krajiny a v španielskych enklávach Ceuta a Melilla na africkom pobreží, ako aj na zintenzívnenie návratovej politiky.Ďalších 20 miliónov eur exekutíva EÚ udelila Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na zlepšenie podmienok prijímania migrantov v Grécku, najmä na ostrove Lesbos.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti uviedol, že EK aj naďalej plní svoj záväzok podporovať členské štáty, ktoré sa ocitnú pod migračným tlakom. Upozornil, že Španielsko vlani zaznamenalo nárast počtu prichádzajúcich migrantov a krajina potrebuje pomoc pri zvládnutí ich počtu a pri readmisii tých, ktorí nemajú právo na udelenie pobytu a právnej ochrany. Zároveň pripomenul, že vlaňajšia protiimigračná dohoda EÚ s Tureckom výrazne prispela k zníženiu počtu migrantov v Grécku, avšak táto krajina ešte stále čelí značnému migračnému tlaku, a to najmä na ostrovoch.uviedol Avramopulos v správe pre médiá. Týka sa to rozpočtového obdobia 2014-2020. Podľa jeho slov táto núdzová pomoc smerovala prevažne do členských štátov najviac postihnutých migračnou krízou, ako sú Taliansko, Grécko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Švédsko a najnovšie aj Španielsko.