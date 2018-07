Patrik Pachinger si už odpykáva zvyšok trestu vo väzení v Bratislave

Na archívnej snímke Patrik Pachinger (vpravo. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) – Patrik Pachinger, právoplatne odsúdený koncom marca v kauze podvodu na nebankové subjekty BMG Invest a Horizont Slovakia, si už odpykáva zvyšok svojho trestu v bratislavskom Ústave na výkon trestu odňatia slobody.TASR o tom v pondelok informovali justičné zdroje. Polícia musela vykonať všetky potrebné úkony, predtým ako ho odovzdala do výkonu trestu odňatia slobody. Pachingera právoplatne odsúdil trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR 28. marca na sedemročný trest odňatia slobody.Keďže v tejto kauze strávil dávnejšie približne štyri roky vo väzbe, môže približne o rok požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. O tom by zase rozhodoval príslušný súd, v ktorého obvode trest vykonáva, a to Okresný súd Bratislava 1.Pachinger sa v pondelok dostavil na pojednávanie Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde žiadal o odvolacie konanie - podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. V minulosti okrem kauzy nebankoviek čelil na iných bratislavských súdoch konaniam za neplatenie výživného a za iný podvod. Za kauzu nebankoviek ho súdil, ako prvostupňový súd, Špecializovaný trestný súd v Pezinku.