EÚ vytvára digitálnu platformu na boj proti dezinformáciám

Brusel 7. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v pondelok výzvu na predloženie ponúk na vytvorenie digitálnej platformy, ktorá by mala pomáhať v boji proti dezinformáciám.Takzvané Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) by slúžilo pre tých, čo si potrebujú overovať fakty, pre akademických a výskumných pracovníkov. Malo by tiež zabezpečovať prepojenie s mediálnymi organizáciami a poskytovať podporu pre tvorcov politík.Výzva EK na predloženie verejných ponúk do výšky 2,5 milióna eur je prvým krokom k vytvoreniu európskeho centra na boj proti dezinformáciám v online prostredí. Verejná súťaž potrvá do 16. decembra 2019.Nová platforma poskytne odborníkom v oblasti médií, učiteľom a občanom informácie a materiály zamerané na zvyšovanie informovanosti a odolnosti voči dezinformáciám na internete, a tiež podporu kampaní v oblasti mediálnej gramotnosti.Vytvorenie takéhoto strediska je súčasťou akčného plánu eurokomisie na boj proti dezinformáciám.(spravodajca TASR Jaromír Novak)