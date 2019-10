Komisárka Rady Európy vyzvala EÚ, aby nevracala migrantov do Líbye

Dunja Mijatovičová. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Brusel/Štrasburg 7. októbra (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyzvala EÚ, aby v oblasti migračnej politiky prijímala humánne opatrenia, ktoré zaručia rešpektovanie práv migrantov. Svoju výzvu adresovala ministrom vnútra a spravodlivosti z členských štátov EÚ, ktorí v pondelok a v utorok zasadajú v Luxemburgu.Mijatovičová v správe pre médiá privítala úsilie o vytvorenie dočasného systému premiestňovania migrantov zachránených v Stredozemnom mori.Návrh príslušnej dohody, na ktorom sa v septembri dohodli Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Malta, patrí medzi rokovacie body dvojdňového zasadnutia ministrov vnútra a spravodlivosti. Podrobnosti návrhu neboli zverejnené.Mijatovičová zdôraznila, že členské štáty EÚ by nemali zintenzívňovať politiku návratu migrantov na miesta, kde môžu čeliť vážnemu porušovaniu ľudských práv. Jedným z týchto miest je Líbya, krajina zničená občianskou vojnou, na území ktorej je viacero utečeneckých táborov.Európska únia podporuje líbyjskú pobrežnú stráž, ktorej úlohou je zachytávať nelegálnych utečencov z rôznych krajín pokúšajúcich sa dostať po mori do Európy. Líbyjská stráž ich zvyčajne vracia späť do stredísk, kde sú podľa správ OSN obeťami mučenia, nútenej práce, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi.uviedla komisárka Rady Európy, organizácie zameranej na ochranu ľudských práv, do ktorej patrí 47 európskych krajín vrátane všetkých členov EÚ.Podľa Mijatovičovej by EÚ mala posilniť svoje pátracie a záchranné kapacity na mori a konštruktívne spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré sú aktívne v tejto oblasti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)