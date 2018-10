EÚ zainvestuje takmer 700 miliónov eur do infraštruktúrnych projektov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla investície vo výške 695,1 milióna eur do 49 kľúčových projektov v oblasti dopravy. Ide o projekty v prospech rozvoja udržateľnej a inovatívnej dopravnej infraštruktúry vo všetkých druhoch dopravy.Vybrané projekty sú v prospech infraštruktúry, ktorá umožní väčšie využívanie alternatívnych palív a elektrických vozidiel, modernizuje riadenie leteckej dopravy v Európe a rozvíja vodnú a železničnú dopravu.Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla, že investičný plán pre Európu prináša výsledky. Podľa jej slov EK navrhuje investovať takmer 700 miliónov eur do 49 kľúčových dopravných projektov prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy (CEF).skonštatovala Bulcová.Komisárka zároveň vyjadrila nádej, že vyčlenená suma spolu so spolufinancovaním zmobilizuje prostriedky vo výške 2,4 miliardy eur.Exekutíva EÚ pripomenula, že najväčšia časť finančných prostriedkov bude venovaná modernizácii európskeho riadenia letovej prevádzky (ATM), na čo pôjde 290,3 milióna eur. Pre rozvoj inovatívnych projektov a nových technológií v doprave bolo určených 209,5 milióna eur a na modernizáciu železničnej siete, námorných spojení a prístavov a vnútrozemských vodných ciest EK vyčlenila 103,6 milióna eur.Viac ako 250 miliónov eur z prostriedkov CEF bude investovaných do 26 projektov zameraných na rozvoj nových technológií v doprave, najmä na podporu alternatívnych palív. Finančná podpora EÚ zabezpečí ekologickejšie námorné prepojenie medzi prístavom Šwinoujšcie v Poľsku a prístavom Ystad vo Švédsku; zavádzanie verejnej hromadnej dopravy v Dánsku, Spojenom kráľovstve a Lotyšsku na báze vodíkových pohonov; vybudovanie siete staníc biokvapalneného zemného plynu na cestách spájajúcich južné Španielsko a východné Poľsko cez Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko či rozvoj služieb verejnej dopravy s nulovými emisiami pre amsterdamské letisko ako aj elektrinou poháňané mestské a regionálne autobusy v Chorvátsku, Taliansku, Slovinsku a na Slovensku.Vybrané projekty zároveň prispejú aj k vytvoreniu jednotného európskeho neba prostredníctvom modernizácie európskeho riadenia letovej prevádzky v 23 členských štátoch EÚ a v Srbsku, k modernizácii námorných prístavov HaminaKotka vo Fínsku a Leixoes v Portugalsku a modernizácii komplexu plavebných komôr Ampsin-Neuville na rieke Meuse v Belgicku.Dodatočných 450 miliónov eur bude k dispozícii na financovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá prostredníctvom projektov, ktoré riadi Európska investičná banka (EIB).