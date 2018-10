Rezort dopravy chce motivovať žiakov, aby študovali dopravné odbory

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce motivovať žiakov posledných ročníkov základných škôl, aby uvažovali aj o štúdiu dopravných odborov na stredných odborných školách. Aj počas tohtoročnej jesene sa tak podľa hovorkyne rezortu Karolíny Duckej môžu budúci stredoškoláci oboznámiť s možnosťami štúdia na stredných odborných školách so zameraním na dopravu. "" priblížila Ducká. Na podujatí budú podľa jej slov predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji." opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Podujatie sa uskutoční v dvoch mestách. V Trnave to bude 4. októbra na železničnej stanici a v areáli strednej priemyselnej školy dopravnej a 19. októbra v priestoroch Slovenského technického múzea - Múzea dopravy v Bratislave.Akcia prebehne v oboch mestách od 9.00 h do 17.00 h. Podľa Duckej budú na nej predstavené možnosti štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, pripravené sú kariérové poradenstvo, návšteva priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna či autobusu. Zároveň si budú môcť záujemcovia pozrieť možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici." doplnil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký.