EÚ zákaz cestovania do USA kritizuje, koronavírus je celosvetovou krízou a Trump sa mal poradiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia vo štvrtok skritizovala "jednostranné" rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať cestovanie z Európy do Spojených štátov pre šírenie koronavírusu, pričom poukázala na to, že ochorenie nerešpektuje hranice.Trump oznámil, že na 30 dní obmedzí cestovanie z Európy. Obmedzenie sa bude vzťahovať na väčšinu cudzincov, ktorí sa pohybovali v schengenskom priestore 14 dní pred plánovaným návratom do USA. Výnimku budú tvoriť osoby s trvalým pobytom v USA alebo ich blízki príbuzní. Európska únia nesúhlasí so skutočnosťou, že rozhodnutie zaviesť zákaz cestovania prijali USA jednostranne a bez konzultácie,” uviedli predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom stanovisku. “Koronavírus je celosvetovou krízou, nie je obmedzený na žiadny kontinent a vyžaduje si skôr spoluprácu než jednostranné kroky,” zdôraznili.Zákaz začne platiť v piatok o polnoci tamojšieho času a nebude sa týkať občanov Veľkej Británie, Írska či Američanov, ktorí sa chcú vrátiť domov. Po príchode do USA však budú monitorovať ich zdravotný stav.