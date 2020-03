Formovanie budúcej vlády ovplyvňuje aj koronavírus, podľa Matoviča vraj robia, čo sa len dá

Novinári mu majú dopriať čas

Hnutie chce predstaviť konkrétne opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Rokovania o formovaní budúcej vládnej koalície ovplyvňuje aj situácia okolo koronavírusu a postup končiacej vlády. Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a budúci premiér Igor Matovič vo štvrtok na opakované otázky novinárov, či by aj pre túto situáciu nemala čím skôr vzniknúť nová vláda, keďže končiaca vláda im nechce umožniť zasahovať do prijímaných opatrení, odpovedal, že naďalej rokujú a pokúsia sa o to, aby čo najskôr boli známe všetky mená.Budúcu vládu by mali vytvoriť hnutia OĽaNO, Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita a Za ľudí.„Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Robíme všetko, čo sa dá, budeme rokovať aj dnes a verím, že aj táto situácia nás zomkne," priblížil Matovič.To, kde, kedy a v akom formáte sa budú najbližšie rokovania konať, prezradiť nechcel. Neodpovedal ani na otázku, či bude vláda zostavená do konca týždňa.Odvolával sa pri tom na to, že šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi trvalo zostavovanie jeho vlád dlhšie, preto mu majú novinári dopriať čas.V závere avizoval, že vo štvrtok v popoludňajších hodinách môže hnutie zorganizovať tlačovú konferenciu, na ktorej by predstavili konkrétne opatrenia potrebné na vyriešenie tejto situácie. Z rokovania krízového štábu odchádzal Matovič emocionálne rozrušený.