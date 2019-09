EÚ zaradila na sankčný zoznam vplyvných venezuelských činiteľov

Venezuela, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. septembra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie schválili v stredu na úrovni diplomatov rozšírenie sankcií voči Venezuele o mená ďalších siedmich Venezuelčanov, ktorí sú spájaní s mučením zo strany štátneho aparátu a s porušovaním ľudských práv v tejto krajine.Pre tlačovú agentúru AFP to potvrdili diplomatické zdroje z prostredia Rady EÚ. To znamená, že celkový počet vysokopostavených venezuelských štátnych úradníkov, ktorí majú zákaz vycestovania do EÚ a ktorým boli zmrazené aktíva, sa zvýšil na 25.Po názorovej zhode veľvyslancov z krajín Európskej únie musia ešte rozšírený režim sankcii odobriť aj ministri na jednej z najbližších ministerských rád v Bruseli.Únia uplatňuje režim sankcií voči Venezuele od roku 2017. Okrem sankcií voči niektorým predstaviteľom vládneho režimu EÚ zaviedla aj zákaz vývozu zbraní do tejto krajiny a vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na represie voči obyvateľstvu.Podľa nemenovaného diplomata pri siedmich nových menách naEÚ ide vo väčšine prípadov o členov venezuelských bezpečnostných a spravodajských služieb zapojených do prípadov mučenia a iného porušovania ľudských práv.AFP pripomenula, že v júli tohto roku španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell, ktorý bol menovaný za nového šéfa diplomacie EÚ, požiadal Úniu o zavedenie sankcií proti osobám zodpovedným za mučenie a smrť venezuelského námorného kapitána Rafaela Acostu Arevalu. Ten bol umučený na smrť počas pobytu za mrežami. Spojené štáty vystupovali kriticky voči EÚ za nedostatočné sankcie voči Venezuele a upozorňovali, že Európa sa stala ihriskom pre úradníkov režimu Nicolása Madura, ako aj pre ich milenky a deti.(spravodajca TASR Jaromír Novak)