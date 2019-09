Samovrážd v SR pribudlo, diskusiu o duševnom zdraví spúšťa kampaň

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/AP Foto: Ilustračné foto: TASR/AP

Bratislava 25. septembra (TASR) – Samovrážd na Slovensku pribudlo. Vlani sa pre samovraždu rozhodlo 533 ľudí, častejšie tak robia muži. Ukončiť svoj život sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov, ale týka sa to aj detí. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Na problematiku duševného zdravia v stredu upozornila Liga za duševné zdravie. Tá v tejto súvislosti spúšťa novú kampaň s názvom Ako sa máš?.Generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš uviedol, že oproti roku 2017 evidovali za rok 2018 o 27 viac samovrážd. "komentoval.Samovraždy sa týkali aj mladistvých vo veku 15 až 19 rokov, 11 z nich sa týkalo chlapcov. V oboch kategóriách sa počet zvýšil o jeden prípad oproti roku predtým.doplnil Blaškovitš.Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Martina Knuta takýto čin nie je problémom len jednej generácie alebo skupiny ľudí. "povedal.Lige sa podarilo od 1. júla opätovne spustiť linku dôvery Nezábudka. Podľa Knuta je síce veľkou pomocou pre ľudí v krízovej situácii, no rieši len malý zlomok problému.komentoval Knut s dôvetkom, že kampaň sa bude týkať všetkých, aj tých, ktorí sa potrebujú vyrozprávať, aj tých, ktorí sa potrebujú pýtať.Súčasťou kampane bude celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2019. Podporiť ligu možno dobrovoľným príspevkom na modrý kvietok, symbol zraniteľnosti duše, v termíne od 2. do 6. októbra v mestách po celom Slovensku prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach. Príspevok bude použitý aj na nepretržitý chod linky dôvery Nezábudka.Riešenie je možné podľa Knuta len národnou osvetou s aktívnym prispením vlády a vládnych organizácií.dodal.Liga za duševné zdravie spúšťa v rámci kampane v spolupráci s Kinom Film Europe cyklus hraných filmov a diskusií s názvom Duša a film. Ako o tom informovala riaditeľka Film Europe Lucia Gertli, na úvod sa vždy premietne film, ktorý sa zaoberá problematikou z oblasti duševných porúch alebo duševnými problémami v každodennom živote. Po skončení sa filmu budú s divákmi besedovať odborníci. Besedy s filmami sa budú konať každý pondelok v mesiaci v Kine Film Europe na Štefánikovej ulici v Pistoriho paláci v Bratislave.