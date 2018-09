EÚ zaregistruje občianske iniciatívy za zdravé jedlo a proti podvodom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. septembra (TASR) - Kolégium komisárov v rámci stredajšieho zasadnutia v Bruseli rozhodlo o registrácii dvoch európskych občianskych iniciatív. Prvá má názov "Jedzte PÔVODné! Zistite, čo jete" (Eat ORIGINal! Unmask your food) a druhej dali organizátori názov "Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ".Cieľom prvej iniciatívy občanov je zaviesť povinné vyhlásenie o pôvode pre všetky potravinárske výrobky s cieľom predchádzať podvodom, chrániť verejné zdravie a zaručiť právo spotrebiteľov na informácie.Organizátori druhej iniciatívy požadujú uplatňovanie posilnených kontrol a prísnejších sankcií aj v tých členských štátoch Únie, ktoré nie sú súčasťou Európskej prokuratúry (EPPO) dohliadajúcej na podvody voči rozpočtu EÚ. Tento krok má zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie ako celku. Podľa európskej legislatívy nesmú právne akty rozlišovať medzi členskými štátmi výhradne na základe toho, či sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci (ako je aj EPPO). Môžu sa tak stať len ak na to existujú objektívne dôvody – napríklad ak existujú rôzne úrovne ochrany finančných záujmov Únie.Iniciatíva zameraná na zdravé jedlo bude zaregistrovaná 2. októbra 2018 a iniciatíva za boj proti finančným podvodom bude zaregistrovaná 27. septembra 2018.Následne budú mať ich organizátori k dispozícii jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na ich podporu. V priebehu roka musia získať aspoň jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov EÚ. Až potom sa EK bude musieť v lehote do troch mesiacov vyjadriť, či sa týmito žiadosťami bude zaoberať, alebo nie, pričom v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby celoeurópskej politiky od apríla 2012. Navrhované iniciatívy musia byť v súlade s primárnym právom EÚ (nesmú byť mimo rámca právomocí EK), nesmú predstavovať zjavné zneužitie práva, byť neopodstatnené ani šikanujúce a v rozpore s hodnotami Únie.