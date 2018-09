Laššáková: Benka je ikona našej histórie a kultúry s obrovským záberom

Na snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková počas tlačovej konferencie pri príležitosti otvorenia výstavy Martina Benku a k udeľovaniu Cien Martina Benku za rok 2017 v Bratislave 19. septembra 2018. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 19. septembra (TASR) – Reprezentatívnu výstavu o živote a diele Martina Benku pripravili na Bratislavskom hrade dve múzeá Slovenského národného múzea (SNM). Expozícia je pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia a pre verejnosť bude sprístupnená od 21. septembra do 31. decembra 2019.uviedla na stredajšej tlačovej konferencii pre TASR ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá prevzala záštitu nad výstavou.Podľa generálneho riaditeľa SNM Branislava Panisa v roku osláv storočnice Československa je toto ďalšia aktivita v sérii ich podujatí.zdôvodnil Panis výstavu, ktorú s Historickým múzeom pripravilo Múzeum Martina Benku v Martine.V marci 1960 daroval Benka podstatnú časť svojej zbierky, okolo 5200 výtvarných diel, korešpondenciu a knižnicu československému štátu. Tá sa následne dostala do správy SNM. V testamente odkázal štátu aj zvyšok svojej pozostalosti, okrem umeleckých artefaktov i zariadenie svojho domu s ateliérom v Martine.informovala kurátorka výstavy Monika Váleková. Zároveň dodala, že v expozícii sú aj menej známe štúdie maliarových záznamov, jeho obrazy zo sveta, osobné predmety, hudobné a iné umelecké diela.Martin Benka (1888-1971) svojou tvorbou položil základné piliere slovenskej výtvarnej kultúry. Bol renesančným človekom so všestrannými výtvarnými, hudobnými a literárnymi umeleckými záujmami. Okrem maľby a kresby sa venoval grafike, hudbe, knižnej ilustrácii, tvoril známky, exlibrisy, sgrafitá, bankovky, vyhotovil niekoľko návrhov fontov. Jeho autorskému písmu je až v ostatných rokoch venovaná patričná pozornosť. Slovenská národná galéria nedávno predstavila Benkovu fotografickú tvorbu. Vo svojom ateliéri zakladal s priateľmi sláčikové kvartetá a organizoval komorné koncerty. K výstave bude vydaný katalóg.