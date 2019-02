EÚ zavádza ochranné opatrenia na dovoz oceľových výrobkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 1. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila nariadenie, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia na dovoz oceľových výrobkov zo zahraničia. Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť v soboru 2. februára a nahradia dočasné ustanovenia, ktoré boli v platnosti od júla 2018.Komisia začala vyšetrovanie v tejto veci v marci 2018 ako súčasť reakcie Európskej únie na rozhodnutie Spojených štátov o uložení ciel na výrobky z ocele. Vyšetrovanie ukázalo, že dovoz oceľových výrobkov do EÚ prudko stúpa, čo vážne ohrozuje záujmy európskych oceliarov. Oceliari z EÚ už čelia pretrvávajúcej nadmernej kapacite na globálnom trhu s oceľou a vysokému počtu nekalých obchodných praktík niektorých obchodných partnerov. A obmedzenia na trhu v USA spôsobené colnými sadzbami pre oceľ spôsobujú odklonenie niektorých obchodných tokov do EÚ.Exekutíva EÚ spresnila, že prijaté opatrenia sú plne v súlade so záväzkami EÚ voči Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a boli starostlivo formované, aby sa zachoval nepretržitý dovoz, čo zaručuje účinnú hospodársku súťaž v oblasti európskeho oceliarstva a dostatočnú voľbu pre spotrebiteľov ocele v EÚ.Opatrenia sa týkajú 26 kategórií výrobkov z ocele a pozostávajú z colných kvót, na ktorých prekročenie sa bude uplatňovať clo vo výške 25 %. Colné kvóty zachovávajú tradičné úrovne dovozu do EÚ a budú sa postupne zvyšovať.Tento systém je podobný dočasným opatreniam, ale s niekoľkými dôležitými úpravami, ktoré minimalizujú narušenie obchodu a zachovávajú tradičné obchodné dohody z hľadiska množstva a pôvodu. Napríklad hlavné dodávateľské krajiny budú profitovať z individuálnych kvót založených na vlastnom historickom dovoze.Konečné ochranné opatrenia by mali zostať v platnosti po obdobie troch rokov, môžu však byť preskúmané a prehodnotené v prípade zmenených okolností.(spravodajca TASR Jaromír Novak)