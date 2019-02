Rezort dopravy už pracuje na riešení úseku D1 s tunelom Višňové

Na archívnej snímke rozostavaný úsek diaľnice D1 pri Lietavskej Lúčke. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 1. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR aktuálne pracuje na optimálnom riešení situácie pri výstavbe diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a verejnosť o tomto riešení bude informovať ku koncu februára. Uviedol to odbor komunikácie MDV.Rezort dopravy zároveň skonštatoval, že vzhľadom na citlivosť rokovaní a nutnosť dodržať všetky stanovené postupy, nemôže zverejňovať detaily ani komentovať špekulácie týkajúce sa výstavby na tomto úseku.podotklo ministerstvo s tým, že šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) o výstavbe tohto úseku informuje nadštandardne.MDV tak reagovalo na opozičné hnutie OĽaNO, ktoré tvrdí, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa už pripravuje na vypovedanie zmluvy a hľadanie nového zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Poslanec OĽaNO Ján Marosz súčasne vyzval diaľničnú spoločnosť a ministra dopravy, aby čím skôr podrobne informovali občanov a vodičov o tom, čo by znamenalo dokončenie tunela súčasným zhotoviteľom a čo bude znamenať, ak stavbu preberie nový stavebník.Diaľničná spoločnosť pre TASR uviedla, že spolu s rezortom dopravy, agentúrou Jaspers aj so zhotoviteľom rieši túto záležitosť na dennej báze, analyzujú sa možné alternatívy a pripravuje sa optimálne riešenie situácie.poznamenala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Spory medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala pomáha zároveň od 28. januára riešiť medzinárodná Komisia pre riešenie sporov.uistila Michalová.