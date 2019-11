EÚ žiada Britániu, aby do konca týždňa vynemovala eurokomisára

Na archívnej snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. novembra (TASR) - Európska únia žiada, aby Spojené Kráľovstvo, ktoré sa snaží o odchod z EÚ, vymenovalo svojho eurokomisára, ktorý by mal v komisii pôsobiť až do termínu brexitu. Informovala o tom agentúra AP.Novozvolená šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poskytla britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi čas do konca tohto týždňa, aby oznámil meno kandidáta, ktorý zaplní prázdne miesto v Európskej komisii (EK). Každá členská krajina EÚ je v EK zastúpená jedným členom.Johnson v súčasnosti sľubuje, že Británia EÚ opustí k 31. januáru 2020. Neprítomnosť britského eurokomisára počas tohto obdobia by však podľa AP vytvorilo právny problém.uviedla hovorkyňa von der Leyenovej Dana Spinantová.Vedúci Stáleho zastúpenia Spojeného kráľovstva pri EÚ Tim Barrow v auguste uviedol, že Spojené kráľovstvo nenavrhne svojho nového národného kandidáta do Európskej komisie, pretože krajina sa chystá opustiť Európsku úniu 31. októbra 2019. EÚ však v októbri schválila odklad brexitu do 31. januára 2020.Von der Leyenová 31. októbra uviedla, že Británia bude musieť navrhnúť meno kandidáta na eurokomisára. Európska komisia pod vedením von der Leyenovej by sa mala ujať funkcie 1. decembra.