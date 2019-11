Šimečka bude v EP zodpovedať za nástroj na ochranu právneho štátu v EÚ

Na archívnej snímke Michal Šimečka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 12. novembra (TASR) - Nová Európska komisia (EK), ktorá by sa mala ujať funkcie 1. decembra, má za úlohu pripraviť nový nástroj na ochranu právneho štátu v Európskej únii. V Európskom parlamente (EP) bude za túto agendu zodpovedný slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko).Pre TASR to v utorok potvrdil samotný Šimečka, ktorý je v EP členom politickej frakcie liberálov a centristov Obnovme Európu. Spresnil, že o jeho vymenovaní do tejto pozície rozhodol Výbor EP pre občianske slobody a vnútorné veci (LIBE).Ako spravodajca EP bude Šimečka zodpovedný za prípravu nového nástroja Európskej únie na ochranu demokracie a právneho štátu. Ten má vzniknúť v reakcii na problematickú situáciu v členských štátoch ako Maďarsko či Poľsko, ktoré EÚ kritizuje za nedodržiavanie demokratických pravidiel." povedal Šimečka.EÚ vyčíta Maďarsku a Poľsku obmedzovanie nezávislosti médií a súdnictva, ktoré môžu vlády po presadení kontroverzných zákonov ovplyvňovať, pričom ako sa ukázalo, zatiaľ nemá dostatočné nástroje, aby v podobných prípadoch včas a účinne zakročila." zdôraznil Šimečka.Podstatou nového mechanizmu EÚ bude každoročné a objektívne hodnotenie všetkých členských štátov v oblasti demokracie a spravodlivosti. EK stanoví jasné kritériá a bude platiť rovnaký meter pre všetky členské štáty — nové aj staré, východné aj západné, malé aj veľké.konštatoval Šimečka.