EÚ zmrazila program makrofinančnej pomoci Moldavsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) uviedla, že zníži svoju finančnú pomoc pre Moldavsko o 20 miliónov eur ročne na obdobie rokov 2017 a 2018 vzhľadom na obavy týkajúce sa ohrozenia právneho štátu a spomaľovania demokratických procesov tejto krajiny. Vo štvrtok sa o situácii v Moldavsku kriticky vyslovili aj poslanci Európskeho parlamentu (EP).Správy o znížení finančnej pomoci priniesla v piatok rozhlasová organizácia Rádio Slobodná Európa (RFE/RL), ktorá je financovaná Spojenými štátmi. Podľa zdrojov RFE/RL finančná pomoc vyčlenená Európskou úniou na uvedené obdobie predstavovala sumu 140 miliónov eur.Eurokomisár pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn pre RFE/RL okrem toho uviedol, že program makrofinančnej pomoci pre túto krajinu vo výške 100 miliónov eur bol pozastavený po tom, ako v júli exekutíva EÚ rozhodla iba o jeho dočasnom zmrazení.Rozhodnutie eurokomisie prišlo len deň po tom, ako poslanci EP v Štrasburgu v prijatom uznesení skritizovali Moldavsko za odklon od demokratických noriem a zásad právneho štátu. Europoslanci ocenili, že moldavská vláda dosiahla niektoré úspechy v oblasti obchodu, energetiky, reformy bankového sektora, verejnej správy a riadenia verejných financií, poukázali však naúroveň korupcie, nedostatky v oblasti nezávislého súdnictva a odklon od presadzovaním demokratických noriem. Podľa stanoviska EP je Moldavsko v zajatí oligarchických záujmov, keď hospodárska a politická moc je v rukách malej skupiny ľudí s vplyvom na parlament, vládu, politické strany, štátnu správu, políciu, súdnictvo a médiá.upozornil Hahn. A dodal, že ak sa EÚ snaží presadzovať európske štandardy a ak tieto štandardy nie sú rešpektované alebo - čo je horšie - sú spochybňované, tak Únia na to musí zareagovať.Hahn zároveň zdôraznil, že cieľom rozhodnutí prijatých v Bruseli nie je trestať obyčajných ľudí, ale sankcionovať vládu. "vysvetlil komisár v rozhovore pre RFE/RL.Eurokomisár tiež upozornil, že pozastavenie makrofinančnej pomoci a zníženie priamej finančnej podpory o 40 miliónov eur by mohlo byť odvolané, ak sa zodpovedné moldavské orgány budú zaoberať obavami EÚ. Hahn pripomenul, že do série obáv patrí aj" zrušenie výsledkov komunálnych volieb v Kišiňove, kde v júni tohto roku vyhral protikorupčný kandidát Andrei Nastase, alebo zmiznutie sumy v hodnote okolo jednej miliardy dolárov z moldavských bánk v roku 2014, čo moldavské médiá označujú za "