Most-Híd zhodnotí komunálne voľby a príde s balíčkom pre rodiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 16. novembra (TASR) - Zhodnotenie výsledkov komunálnych volieb, opatrenia na zvýšenie životnej úrovne občanov, ale aj príprava na voľby do Európskeho parlamentu. To sú hlavné témy Republikovej rady koaličného Mosta-Híd, ktorá v sobotu (17. 11.) zasadne v Bratislave.Most-Híd podobne ako väčšina parlamentných strán svoj výsledok v komunálnych voľbách označil za úspech. Predseda strany Béla Bugár uviedol, že strane sa podarilo získať o 30 percent viac kresiel starostov a poslancov, ako mala doteraz. Pôvodne podľa jeho slov chceli dosiahnuť aspoň desaťpercentné zvýšenie.deklaroval Bugár.V rámci podpory mladých rodín navrhuje Most-Híd novelu, ktorou by sa mohli zvýhodniť podmienky pôžičiek na kúpu nehnuteľnosti pre tieto rodiny. Poslanci Mosta-Híd hovorili o podpore mladých pri úveroch na poslednej schôdzi parlamentu pri príležitosti posunutia ich návrhu na zavedenie dvojnásobného daňového bonusu na dieťa do šesť rokov do druhého čítania.priblížil na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák s tým, že zmeny by sa mali týkať ľudí do 35 rokov.V rámci eurovolieb, ktoré budú v roku 2019, majú straníci hovoriť o stratégii kampane. Témou rokovania by mohla byť aj rodiaca sa kandidačná listina.