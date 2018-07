EÚ zváži clá na americké uhlie, farmaceutické a chemické výrobky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) zváži zavedenie ciel na uhlie, farmaceutické a chemické výrobky zo Spojených štátov, ak prezident Donald Trump pristúpi k uvaleniu ciel na európske automobily. Uviedol to vo štvrtok nemecký časopis Wirtschaftswoche.V závislosti od toho, aký pokrok dosiahne na budúci týždeň počas svojej návštevy v USA predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, členské štáty Únie na konci budúceho týždňa rozhodnú o jej stratégii, napísal časopis s odvolaním sa na nemenovaného diplomata EÚ. Následne by mohlo dôjsť ku schváleniu protiopatrení.Juncker sa chystá na budúci týždeň do Washingtonu, aby prediskutoval napäté obchodné vzťahy medzi EÚ a USA po tom, čo Trump uvalil clá na oceľ a hliník Únie, a po jeho opakovaných hrozbách na rozšírenie ciel aj na európske automobily.Podľa Wirtschaftswoche akékoľvek kroky prijaté v reakcii na americké clá na európske automobily by museli byť širšie, ako jej predchádzajúce protiopatrenia po zavedení ciel na oceľ a hliník.Juncker sa má stretnúť s Trumpom 25. júla a plánuje mu vysvetliť, že Európska komisia koordinuje obchodnú politiku celého 28-členného bloku.