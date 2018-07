TV Markíza sa odvolala proti rozsudku v kauze podozrivých zmeniek

Na snímke právny zástupca TV Markíza Tomáš Kamenec odpovedá na otázky novinárov po skončení pojednávania na Okresnom súde Bratislava V v prípade zmenkovej kauzy, v ktorej žiada Marián Kočner vyplatenie desiatok miliónov eur od Pavla Ruska a TV Markíza. V Bratislave 10. januára 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Televízia Markíza podala odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu v kauze podozrivých zmeniek. Okresný súd Bratislava ešte 26. apríla 2018 rozhodol v prospech spoločnosti Mariána Kočnera. Podľa Markízy však súd nezobral do úvahy presvedčivé dôkazy, že zmenky sú falošné. Informoval o tom mediálny zástupca televízie Peter Papanek.Markíza pravosť zmeniek spochybňuje od začiatku súdneho sporu.uistil Papanek.Podľa jeho slov sa televízia viac ako rok snažila na súde predložiť znalecké posudky od medzinárodne uznávaných expertov, ktoré by jasne ukázali, že zmenky nie sú pravé.ť," pripomenul.Súd v apríli rozhodol, že bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera. Rozsudok nie je právoplatný.Sudkyňa vyniesla verdikt v prvom z trojice súdnych sporov, v ktorých firma podnikateľa Kočnera požaduje preplatenie troch zmeniek v celkovej hodnote viac ako 42 miliónov eur. Pojednávanie neohrozil ani bombový poplach, kvôli ktorému polícia súdnu budovu načas uzatvorila. Do finále sa zmenkový spor na prvom súdnom stupni dostal po tom, ako sudkyňa odmietla z dôvodu ekonomiky pojednávania vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré navrhovala vykonať žalovaná TV Markíza.Rozsudok sudkyňa Zuzana Maruniaková odôvodnila tým, že Kočnerova spoločnosť pred súdom preukázala, že je riadnym majiteľom zmenky a má právo požadovať zmenkovú sumu vrátane šesťpercentného úroku, ktorý začal plynúť k dátumu jej splatnosti – 11. júna 2015. Samotný Rusko pred súdom dosvedčil, že zmenku 11. júna 2000 podpísal a opísal aj okolnosti, za akých k tomu došlo. Pravosť zmenky a nárok Kočnera tak pred súdom namietala iba súkromná televízia, tej hrozí, že zmenku bude musieť v prípade nemajetnosti Ruska uhradiť.Argumenty televízie sudkyňa označila za nedôvodné a nepreukázané, podľa nej neuniesla dôkazné bremeno svojich tvrdení.uviedla v odôvodnení rozsudku. V konaní podľa Maruniakovej nebolo preukázané, že by žalovaní nemali povinnosť nesporný záväzok splniť.