EUIPO: EÚ ročne stráca zásluhou falšovania tovarov 60 mld. eur

Brusel 7. júna (TASR) - Ročné straty v 11 hlavných hospodárskych odvetviach v rámci EÚ predstavujú z dôvodu falšovania a pirátstva každoročne až 60 miliárd eur. Na Slovensku sa výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva odhaduje na 456 miliónov eur. Uviedol v piatok Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v najnovšej správe pre médiá.Podľa aktualizovanej analýzy predstavujú celkové straty 7,4 % z celkového predaja v týchto odvetviach: kozmetické prípravky a prípravky pre osobnú starostlivosť; odevy, obuv a doplnky; športový tovar; hračky a hry; šperky a hodinky; kabelky a batožina; zaznamenaná hudba; liehoviny a vína; lieky; pesticídy a smartfóny.Vzhľadom na to, že zákonní výrobcovia vyrábajú menej než by boli vyrobili, keby nedochádzalo k falšovaniu, a teda zamestnávajú aj menej zamestnancov, v analýze sa odhaduje, že v týchto odvetviach v celej EÚ dochádza k priamej strate 468.000 pracovných miest.V prípade Slovenska odhady EUIPO naznačujú, že výška ročných strát v dôsledku falšovania a pirátstva je na úrovni 456 miliónov eur, čo zodpovedá 12,3 % predaja v rámci uvedených 11 odvetví. Podľa analýzy celková hodnota ušlého zisku na Slovensku zodpovedá 84 eurám na slovenského občana ročne.Ide o druhé hodnotenie podľa odvetví, ktoré vydal úrad EUIPO v súvislosti s ekonomickým dosahom falšovania a pirátstva v 11 hospodárskych odvetviach EÚ známych svojou zraniteľnosťou v prípade porušenia práv duševného vlastníctva.V štúdii sa odhaduje, že od prvej analýzy v roku 2018 objem ušlého zisku na úrovni EÚ klesol vo všetkých skúmaných odvetviach s výnimkou dvoch z nich: odvetvia odevov, obuvi a doplnkov a odvetvia kozmetických prípravkov a prípravkov pre osobnú starostlivosť.Odvetvie odevov, obuvi a doplnkov je najväčší spomedzi skúmaných odvetví, pokiaľ ide o objem predaja a mieru zamestnanosti. Podľa odhadov v tomto odvetví v rámci celej EÚ dochádza každoročne k stratám z predaja vo výške približne 28,4 miliardy eur, čo zodpovedá 9,7 % z celkového predaja.Na Slovensku sa straty z predaja v odvetví odevov, obuvi a doplnkov v dôsledku falšovania odhadujú každoročne približne na 139 miliónov eur, čo je zhruba 14,2 % z predaja.Podľa správy prítomnosť falšovaného tovaru na trhu v sektore kozmetických prípravkov a prípravkov pre osobnú starostlivosť vedie k odhadovanej strate 7 miliárd eur ročne, čo zodpovedá 10,6 % z celkového predaja v odvetví.Na Slovensku odhadovaná strata v odvetví kozmetických prípravkov predstavuje 31 miliónov eur, čo zodpovedá 11,7 % z celkového predaja v tomto odvetví.Výkonný riaditeľ úradu EUIPO Christian Archambeau v tejto súvislosti zdôraznil, že rast a vytváranie pracovných miest v EÚ závisia od priemyselných sektorov ako je uvedených 11 skúmaných odvetví.spresnil Archambeau.EUIPO je decentralizovaná agentúra EÚ so sídlom v Alicante v Španielsku. Spravuje zápis ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD), ktoré poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých členských štátoch Únie.