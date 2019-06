Rekonštrukcia cesty v Z. Moravciach si vyžiada uzáveru Štúrovej ulice

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 7. júna (TASR) - Mesto Zlaté Moravce upozorňuje verejnosť na plánovanú uzáveru časti miestnej komunikácie Štúrova v Zlatých Moravciach. Cesta bude úplne uzavretá od 17. do 21. júna a od 24. do 28. júna v čase od 7.00 do 22.00 h. Dôvodom je realizácia stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na uvedenej komunikácii.Zmena organizácie dopravy a obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. Vedená bude po miestnej komunikácii Vajanského, Dlhá, Tolstého, časti Štúrova, Štefánikova a ceste III/1624, ul. Bernolákova.vyzvalo verejnosť vedenie mesta.