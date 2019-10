EURO 2020: Chorváti rozstrieľali Maďarov, Belgičania postúpili na ME

Na snímke vpravo brankár Chorvátska Dominik Livakovič chytá loptu pred spoluhráčom Domagojom Vidom a hráčom Maďarska Adamom Szalaiom (vľavo) v zápase E-skupiny 7. kola kvalifikácie EURO 2020 vo futbale Chorvátsko - Maďarsko v Splite 10. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Belgicka sa stali prvými postupujúcimi na EURO 2020. Vo štvrtkovom zápase I-skupiny si podľa predpokladov suverénne poradili so San Marinom 9:0 a majú naďalej stopercentnú bilanciu. V rovnakej skupine Rusi zdolali Škótov vďaka štyrom gólom v druhom polčase.Lídri "slovenskej" E-skupiny Chorváti si hladko poradili s Maďarmi 3:0. Za tromi bodmi nasmeroval finalistov posledných MS už v 5. min Luka Modrič. Zverenci trénera Marca Rossiho prepadli v obrane a hráč Realu Madrid po sóle od polovice nezaváhal. V 24. min poslal Ante Rebič pred bránu center, ktorý zoči-voči brankárovi Gulácsimu poslal do siete elegantnou pätičkou útočník Dinama Záhreb Bruno Petkovič. Ten istý hráč pridal do prestávky ešte aj tretí gól Chorvátov, opäť po chybe hosťujúcich obrancov.Aj po prestávke boli Chorváti lepším mužstvom a už desať minút po zmene strán mohli skórovať aj štvrtýkrát. Lenže slabú a zle mierenú strelu Ivana Perišiča brankár Péter Gulácsi vyrazil. O minútu na to uvidel druhú žltú kartu László Kleinheisler, ihneď potom, ako si taliansky rozhodca Daniele Orsato spomenul, že ju maďarskému stredopoliarovi mal ukázať už pred pokutovým kopom za faul v šestnástke.Holanďania v zápase C-skupiny vydolovali tri body proti Severným Írom až vďaka dvom gólom v nadstavenom čase. V 91. min skóroval Luuk de Jong a na konečných 3:1 dal v 94. min Memphis Depay.Futbalisti Cypru zvíťazili 2:1 v Kazachstane v zápase I-skupiny. Duel otočili v záverečných dvadsiatich minútach.0:0- Severné Írsko 3:1 (0:0)80. a 90.+4 Depay, 90.+1 de Jong - 75. Magennis1:1 (0:1)53. Kucka - 25. Moore, ŽK: Gyömbér - Bale, Ampadu, J. Williams, James, ČK: 88. Gyömbér (SR) po 2. ŽK, rozhodovali: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso (všetci Šp.), 18.071 divákov.Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Rusnák, Hamšík, Mak (79. Haraslín) - Boženík (86. Šafranko)Hennessey - Roberts, Rodon, Lockyer, Davies - Allen, Ampadu (58. Morrell) - Bale, J. Williams (66. Wilson), James - Moore- Maďarsko 3:0 (3:0)5. Modrič, 24. a 42. Petkovič, ŽK: 31. Vida, 44. Brozovič - 18. Kleinheister, 82. Lovrencsics, ČK: 56. Kleinheister po 2. ŽKLivakovič - Jedvaj, Lovren, D. Vida, Barišič - Modrič (67. Kovačič), Brozovič, Rakitič (74. Vlašič) - Rebič, Petkovič, Perišič (61. Brekalo)Gulácsi - Lovrencsics, Korhut, Orban, Kádár (46. Lang) - Kleinheister, M. Vida - Dzudzák (60. D. Nagy), Holman, Sallai (76. R. Varga) - SzalaiLotyšsko -0:3 (0:2)9., 13. a 76. Lewandowski- Slovinsko 2:1 (0:0)50. a 68. Elmas - 90.+5 Iličič (z 11m)- Izrael 3:1 (1:1)41. Lazaro, 56. Hinteregger, 88. Sabitzer - 34. ZahaviKazachstan -1:2 (1:0)34. Jerlanov - 73. Sotiriu, 84. Joannu- Škótsko 4:0 (0:0)57. a 70. Dziuba, 60. Ozdojev, 84. Golovin- San Maríno 9:0 (6:0)28. a 41. Lukaku, 31. Chadli, 35. Brolli (vlastný), 43. Alderweireld, 45.+1 Tielemans, 79. Benteke, 84. Verschaeren (11 m), 90. Castagne