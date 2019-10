EURO 2020: Zápas Slovensko – Wales v kvalifikácii o Euro 2020 sa skončil remízou 1:1, Gyömbér videl červenú kartu

Trnava 10. októbra - Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali vo štvrtkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 s Walesom v Trnave 1:1. Zverenci trénera Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v nedeľu na Tehelnom poli v príprave proti Paraguaju, kvalifikačnú E-skupinu dohrajú v novembrovom termíne v Chorvátsku a doma s Azerbajdžanom.



Skóre na ŠAM otvoril v 25. minúte hlavou útočník Walesu Kieffer Moore, v 53. minúte vyrovnal strelou z voleja Juraj Kucka.



Slováci sú po šiestich odohraných dueloch v tabuľke na druhom mieste s 10 bodmi za vedúcim Chorvátskom, ktoré zdolalo doma Maďarsko a má pred SR trojbodový náskok. Wales má sedem bodov a päť odohraných zápasov, so Slovenskom bude mať v prípade rovnosti bodov lepšiu bilanciu, keďže ho v marci v Cardiffe zdolal 1:0.

7. kolo kvalifikácie EURO 2020, E-skupina:



Slovensko - Wales 1:1(0:1)



Góly: 53. Kucka - 25. Moore, ŽK: Gyömbér - Bale, Ampadu, J. Williams, James, ČK: 88. Gyömbér (SR) po 2. ŽK, rozhodovali: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso (všetci Šp.), 18.071 divákov.



SR: Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Rusnák, Hamšík, Mak (79. Haraslín) - Boženík (86. Šafranko)



Wales: Hennessey - Roberts, Rodon, Lockyer, Davies - Allen, Ampadu (58. Morrell) - Bale, J. Williams (66. Wilson), James - Moore

Hostia začali odvážne, nepripustili žiadny tlak Slovákov a boli aktívni smerom dopredu. Postupne sa však domáci dostávali do hry a otvoriť skóre mohol v 11. minúte Mak. Boženík získal dobrým napádaním loptu, Hamšík prihral Makovi, ktorý si chcel ešte vylepšiť pozíciu, ale jeho strelu obrana zblokovala. "Draci" boli stále nebezpeční, v 24. minúte sa po centri z pravej strany dostal hlavou do zakončenia Bale a lopta trafila brvno Dúbravkovej brány. Hostí to ale dlho mrzieť nemuselo, pretože otvorili skóre už o minútu. James odcentroval na ľavej strane cez Pekaríka a vysoký Moore z druhej vlny úplne osamotený hlavou zakončil presne k tyčke. Slováci sa snažili vyrovnať a v 36. minúte predviedli peknú postupnú akciu, keď sa lopta cez Lobotku a Hamšíka opäť dostala k Makovi, ten však vystrelil iba do náručia brankára Hennesseyho. O pár okamihov to skúsil Kucka, no pomerne nepresne. Ten istý hráč sa dostal do šance aj v nadstavenom čase, ale opäť minul.

Druhý polčas sa začal bez zmien v zostavách, opäť s aktivitou na kopačkách Walesu. V 52. minúte jeho hráči dostali loptu do siete druhýkrát, ale pískal sa faul na Dúbravku. A tak udrelo na druhej strane, keď Lobotka založil akciu cez Pekaríka, jeho center obrana odvrátila, ale iba ku Kuckovi, ktorý umiestnenou strelou ľavačkou z prvej vyrovnal. V 57. minúte sa do zakončenia vo vnútri šestnástky dostal Mak, ale obrana ho zblokovala. V týchto fázach "sokoli" jasne dominovali, v 63. minúte vypálil nebezpečne Rusnák a Hennessey sa poriadne zapotil, aby jeho pokus vyrazil. Vzápätí nebezpečne vystrelil opäť Kucka, no nepresne. Hral sa zaujímavý futbal stále vo vysokom tempe, v 68. minúte mohol zmraziť domácich Moore, ale jeho pokus pätičkou po strieľanom centri Dúbravka reflexívne vyrazil na roh. V 78. minúte po centri z priameho kopu nebezpečne hlavičkoval Rodon, ale Gyömbér v poslednej chvíli hlavou odvrátil nad. V 88. minúte dostal po faule Gyömbér po druhej žltej karte aj červenú a hneď z následnej štandardky to mohol využiť Rodon, ale nožničkami minul. A tak si v Trnave obaja súperi body podelili.



hlasy po zápase /RTVS/:



Ryan Giggs, tréner Walesu: "Teraz máme lepšie vzájomné zápasy so Slovenskom. Bol to pekný duel pre divákov, hralo sa hore-dolu. Vytvorili sme si lepšie šance, mohol ale vyhrať aj súper. Som spokojný s remízou, pretože sme boli dlhší čas pod tlakom. Mohli vyhrať Slováci, aj my. Plnili sme si defenzívne úlohy najmú v prvom polčase, keď sme držali loptu, ale v druhom polčase sme sa dostali pod tlak. Podržal nás brankár viacerými dobrými zákrokmi. Kvalifikační debutanti Moore a Lockyer hrali výborne. Lockyer je v životnej forme a gól bol pre Moorea čerešničkou na torte."



Pavel Hapal, tréner SR: "Remíza je smutná. Odohrali sme veľmi dobré stretnutie. Mali sme kopu šancí, ale nepremenili ich. Súper sa snažil dostávať do brejkových situácií a v nich bol nebezpečný. Chlapci ukázali veľkú morálku. Publikum ich vytlieskalo, ale chceli sme zvíťaziť. Gyömbér za prvý zákrok nemusel dostať žltú kartu, inak hral výborne. Wales odohral o zápas menej, ale stále tie svoje body nezískal. Stále sme blízko k EURU, rovnako ako ďalšie dva tímy pod nami."



Marek Hamšík, kapitán SR: "Okrem výsledku to bol dnes od nás veľmi dobý zápas a výkon. Bojovný, aktívny, behavý, no mali sme tú jednu šancu navyše využiť. Čakajú nás ešte dva ťažké zápasy, je to všetko otvorené, dúfame, že sa Maďari vo Walese pobijú a pomôžu nám."



Juraj Kucka, stredopoliar a strelec vyrovnávajúceho gólu SR: "Snažili sme sa o víťazstvo, celé mužstvo podalo dobrý výkon, ale nakoniec z toho bola remíza. Ešte nás čakajú dva zápasy a musíme do toho dať všetko. Je to v našich silách, máme na to, aby sme to dokázali."



Róbert Mak, krídelník SR: "Pri tej prvej šanci som si to chcel ešte posunúť, ale ten druhý hráč mi to zblokoval. V prvom polčase sme mali dosť šancí, ale bohužiaľ sme nevyužili ani jednu. Aj v druhom ich bolo dosť, ale dnes sme nemali toľko šťastia, ako v Maďarsku."



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR