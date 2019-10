EURO 2020: Francúzsky tréner Deschamps nemôže počítať ani s Mbappém

Didier Deschamps, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. októbra (TASR) - Trénerovi francúzskej futbalovej reprezentácie Didierovi Deschampsovi pribudli pred nadchádzajúcimi zápasmi kvalifikácie EURO 2020 proti Islandu a Turecku ďalšie starosti. Po zraneniach Huga Llorisa, Lea Duboisa a Paula Pogbu nebude môcť počítať ani so štartom Kyliana Mbappého, útočník Paríža St. Germain sa koučovi národného tímu opravedlnil pre problémy so stehenným svalom.Deschamps na jeho miesto povolal Alassaneho Pléau z Borussie Mönchengladbach, ktorý má na konte zatiaľ len jeden reprezentačný štart. Úradujúci majstri sveta sa v piatok predstavia v Reykjavíku proti domácemu Islandu a o tri dni neskôr privítajú v St. Denis Turecko. Francúzi v doterajšom priebehu kvalifikácie ME nazbierali 15 bodov, rovnako ako líder H-skupiny Turecko, ktoré vyhralo prvý vzájomný zápas v Istanbule 2:0. Tretí Island zaostáva za vedúcou dvojicou o tri body. Informovala o tom agentúra SID.