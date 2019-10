Video: Skvelý Chára prekonal zápis Gretzkého, Pánik rozdal 2 „hity“ a Jurčo asistoval pri triumfe Oilers

9.10.2019 - Štyria slovenskí hokejisti sa predstavili v utorkovom osemzápasovom programe NHL, bodovať sa podarilo iba jednému z nich.



Štyri góly Jamesa Neala aj jedna asistencia Tomáša Jurča sa podpísali pod víťazstvo Edmontonu Oilers na ľade New Yorku Islanders (5:2). Slovenský krídelník odohral iba 10:50 min, ale pripísal si aj dve zablokované strely a dva plusové body.

Rekordný vstup do sezóny

Aj zásluhou ďalších troch asistencií kapitána Connora McDavida má Edmonton z troch zápasov plný počet 6 bodov a vedie Západnú konferenciu NHL."Je skvelé mať na sebe dres Oilers, cítim sa výborne. Veľmi sa mi páči spôsob, akým momentálne hráme," uviedol James Neal, cituje ho portál NHL. Skúsený 32-ročný krídelník vlani v tíme Calgary odohral 63 zápasov s bilanciou 7 gólov a 12 asistencií.Teraz má po troch zápasoch na konte už 6 gólov, čo je rekordný vstup do sezóny v histórii Edmontonu. Neal odohral väčšiu časť zápasu po boku Jurča a centra Ryana Nugenta-Hopkinsa a pochvaľoval si."Vždy je to tak, že chcete hrať so šikovnými spoluhráčmi. Títo hokejisti sú na inej úrovni, preto je zábava s nimi korčuľovať," dodal Neal. Slová chvály mal na výkon celého tímu aj tréner Dave Tippett."Najlepší zápas, aký sme dosiaľ odohrali. Už sa blížime k tímovej hre, o ktorú sa tak snažíme. Výborná práca s pukom, disciplína aj využívanie presilových hier," skonštatoval Tippett.

Obrat z 0:2 na 4:2

Aj hokejisti Bostonu so slovenským kapitánom Zdenom Chárom sú na začiatku sezóny stopercentní. Vo Vegas sa im podaril skvelý obrat z 0:2 na 4:2 a napokon zvíťazili 4:3.Chára odohral 25:33 min, najviac spomedzi všetkých hokejistov oboch tímov. Slovenský obor na korčuliach si pripísal ďalší míľnik vo svojej kariére.Odohral 1488. zápas v základnej časti NHL a prekonal zápis kanadskej legendy Waynea Gretzkého (1487), čím sa osamostatnil na 23. priečke historického poradia. Najbližšou výzvou pre 42-ročného "vytrvalca" Cháru je Phil Housley s 1495 zápasmi.Bostonu konečne zabral obávaný prvý útok, David Pastrňák a Brad Marchand si pripísali po 3 body, Patrice Bergeron bol 18-krát úspešný na vhadzovaní. Jaroslav Halák tentoraz kryl chrbát Fínovi Tuukkovi Raskovi, ktorý mal 31 zákrokov.

Najlepší štart Caroliny

Výsledkové sumáre NHL

utorok:





Florida - Carolina 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)







New York Islanders - Edmonton 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 10:50 min, 1 asistencia, 2 zablokované strely, 2 plusové body







Pittsburgh - Winnipeg 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)







Washington - Dallas 3:4 po predĺž. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 11:29 min, 1 strela, 2 "hity", 1 plusový bod - Andrej Sekera (Dallas) odohral 23:47 min, 2 zablokované strely, 1 mínuska







Detroit - Anaheim 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)







Nashville - San Jose 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)







Calgary - Los Angeles 3:4 po predĺž. (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)



Vegas - Boston 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Zdeno Chára (Boston) odohral 25:33 min, 1 strela, 1 "hit", 1 zablokovaná strela a 1 plusový bod



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ešte o jeden zápas viac ako Edmonton a Boston vyhrali na začiatku sezóny hráči Caroliny, aktuálne zabrali na ľade Floridy 6:3. S bezchybnou bilanciou 4 zápasy = 8 bodov prežívajú najlepší štart vo svojej klubovej histórii. Brankár Hurricanes James Reimer, ktorý prišiel v lete práve z tímu Panthers, si pripísal 47 zákrokov."Je to dobrý pocit. Kedykoľvek máte tú česť proti bývalému tímu, chcete sa vytiahnuť a vziať mu dva body. Dnes sme všetci zdvihli zadky a obetovali sa pre víťazstvo," uviedol Reimer.V súboji Washington - Dallas (3:4pp) nastúpili proti sebe dvaja Slováci a na konci sa tešil obranca hostí Andrej Sekera. Odohral solídnu porciu 23:47 min a zablokoval dve strely súperových hráčov.V tíme Washingtonu síce Richard Pánik skončil s plusovým bodom aj 2 bodyčekmi, ale Capitals to k víťazstvu nepomohlo. O dvoch bodoch pre hostí rozhodol v 43. sekunde predĺženia Tyler Seguin.