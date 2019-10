EURO 2020: Gündogan a Can odlajkli salutujúcich Turkov na instagrame

Ilkay Gundogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 14. októbra (TASR) - Nemeckí futbalisti Ilkay Gündogan a Emre Can zmazali na instagrame svoju priaznivú reakciu na salutujúcich tureckých reprezentantov. Tí po piatkovom domácom víťazstve v kvalifikácii EURO 2020 nad Albánskom (1:0) vojenským pozdravom podporili inváziu na sever Sýrie.Nie je to po prvý raz, keď Gündogan svojou aktivitou na sociálnej sieti vzbudil pohoršenie. Vlani spoločne so spoluhráčom z národného tímu Mesutom Özilom zverejnili fotografiu v spoločnosti tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.citovala Gündogana agentúra AFP.Fotografiu zverejnil aj útočník Turecka Cenk Tosun, autor víťazného piatkového gólu s popisom:Emre Can po zmazaní svojho "lajku" argumentoval, že sa mu páčil Tosunov príspevok, ale nevšimol si obsah.obhajoval sa stredopoliar Juventusu Turín.Európska futbalová únia (UEFA) už avizovala, že začne vyšetrovanie správania tureckých reprezentantov.