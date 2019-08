EURO 2020: Giggs nahradil Ramseyho v kádri Walesu mladým Levittom

Aaron Ramsey (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aktualizovaný káder Walesu:



brankári: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)



obrancovia: Chris Gunter (FC Reading), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Neil Taylor (Aston Villa), Connor Roberts (Swansea City), Ethan Ampadu (RB Lipsko), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Tom Lockyer (Charlton Athletic), James Lawrence (Anderlecht Brusel), Joe Rodon (Swansea City)



stredopoliari: Dylan Levitt (Manchester United), Joe Allen (Stoke City), Jonny Williams (Charlton Athletic), Harry Wilson (AFC Bournemouth), Matthew Smith (Queens Park Rangers), Daniel James (Manchester United), Will Vaulks (Cardiff City)



útočníci: Joe Morrell (Lincoln City), Gareth Bale (Real Madrid), Sam Vokes (Stoke City), Tom Lawrence (Derby County), Ben Woodburn (Oxford United), Ryan Hedges (FC Aberdeen), Kieffer Moore (Wigan Athletic)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cardiff 28. augusta (TASR) - Futbalistom Walesu bude chýbať v kvalifikačnom súboji EURO 2020 proti Azerbajdžanu stredopoliar Aaron Ramsey. Ten nezasiahol do celého zápasu od aprílového zranenia ešte v drese Arsenalu Londýn. Dvadsaťosemročný hráč odvtedy prestúpil do Juventusu Turín, za ktorý ale odohral iba 20 minút v prípravnom zápase s Triestinou.Ako informoval portál BBC, Ramseyho vo výbere trénera Ryana Giggsa nahradil len 18-ročný Dylan Levitt z Manchestru United, ktorý doteraz pôsobil vo výbere do 21 rokov. Giggsovi tiež chýba ďalší skúsený hráč a dlhoročný kapitán Ashley Williams.Wales začal boj o ME domácou výhrou 1:0 nad Slovenskom v E-skupine. Potom ale prehral v Chorvátsku 1:2 a Maďarsku 0:1. V Cardiffe privíta 6. septembra v kvalifikácii Azerbajdžan a o ďalšie tri dni neskôr v príprave aj Bielorusko.