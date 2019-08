NHL: Brasheara zatkli za držanie drog, v septembri sa postaví pred súd

Donald Brashear, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Quebec 28. augusta (TASR) - Bývalý americký hokejista Donald Brashear sa 4. septembra postaví pred súd v Quebecu. Niekdajšieho útočníka, ktorý odohral 17 sezón v NHL, zatkla už v júni polícia za držanie drog.Štyridsaťsedemročného Brasheara zadržali 5. júna po tom, čo rozbil okno apartmánu. Následne policajti zistili, že má u seba kokaín. Brashear prvýkrát na súde vypovedal v tomto prípade už 12. augusta.Pre Brasheara, ktorý v NHL odohral viac než 1000 zápasov, to nie je prvý problém so zákonom. V roku 2000 napadol muža vo Vancouveri, keď ho počas hádky chytil rukami okolo krku. O 12 rokov neskôr mal po skončení zápasu poloprofesionálnej ligy potýčku s protihráčom na parkovisku.Brashear sa v NHL preslávil ako bitkár, počas profiligovej kariéry nastúpil v dresoch Montrealu, Vancouveru, Philadelphie, Washingtonu a NY Rangers v 1025 zápasoch základnej časti. V nich nazbieral 205 kanadských bodov (85+120) a 2634 trestných minút, čo ho radí na 15. miesto historického ligového poradia najtrestanejších hráčov. V 60 dueloch play off si pripísal deväť bodov (3+6) a 121 trestných minút. Informáciu priniesol webový portál stanice TSN.