EURO 2020: Iba nadpriemerný výkon zaručí body z Rijeky, tvrdí Hamšík

Na archívnej snímke kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Šamorín 12. novembra (TASR) - Iba nadpriemerný výkon všetkých slovenských futbalistov môže priniesť úspech v Rijeke, tvrdí reprezentačný kapitán Marek Hamšík. Výber trénera Pavla Hapala čaká záver bojov o EURO 2020, najskôr sa 16. novembra predstaví v Chorvátsku (20.45 h.), o tri dni neskôr nastúpi v Trnave proti Azerbajdžanu (20.45).Tridsaťdvaročný Hamšík nebol v uplynulých dvoch týždňoch v zápasovom vyťažení v čínskej lige, na zraz do Šamorína tak prišiel oddýchnutý.povedal hráč Ta-lien I-fang. Odmietol, že by Slovákov mátal prvý zápas s Chorvátmi v Trnave. V ňom domáci skončili s debaklom 0:4.Slováci majú teoreticky všetko vo vlastných rukách, dve víťazstvá ich posunú na šampionát z prvého miesta v skupine. Vicemajstri sveta z Ruska doma naposledy prehrali v súťažnom zápase v roku 2013, tímu kouča Zlatka Daliča budú chýbať skúsení stopéri Dejan Lovren - Domagoj Vida.dodal bývalý hráč Neapola.Na reprezentačný zraz sa veľmi tešil aj krídelník Lukáš Haraslín z Lechie Gdansk. Dvadsaťtriročný hráč presvedčil v prípravnom súboji SR s Paraguajom (1:1) a tréner Hapal tak môže uvažovať aj nad jeho nasadením v ostrých kvalifikačných dueloch.povedal v rozhovore pre TASR.V hre je veľa, dobre si to uvedomujú všetci slovenskí hráči.Aj podľa 6-násobného reprezentanta SR je už prehra 0:4 s Chorvátmi minulosťou a dôležité je iba sústredenie na odvetu v Rijeke.dodal Haraslín.