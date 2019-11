Mníchov privíta Európske šampionáty v roku 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 12. novembra (TASR) - Dejiskom druhého ročníka Európskych šampionátov sa v roku 2022 stane nemecký Mníchov. Bavorská metropola privíta od 11. do 21. augusta 2022 vyše 4000 športovcov. V atletike, cyklistike, golfe, športovej gymnastike, veslovaní a triatlone sa rozdá viac než 150 medailí, ďalšie športové odvetvie má ešte program hier doplniť.Premiérovo sa Európske šampionáty konali v mestách Glasgow a Berlín v lete 2018. Pre Mníchov to bude prvé významné športové podujatie od organizácie OH 1972. Informovala o tom agentúra SID.