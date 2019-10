EURO 2020: Poliakom vyšli striedania, Lewandowski: Plán splnený

Robert Lewandowski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 14. októbra (TASR) – Štvrtýkrát v histórii sa poľskí reprezentanti predstavia na ME vo futbale. Postup na EURO 2020 spečatili nedeľným triumfom 2:0 nad Severným Macedónskom. Miestenku na kontinentálny šampionát si zabezpečili aj Rusi vďaka hladkému víťazstvu 5:0 na Cypre. Spolu s Belgickom a Talianskom tak má postup istý už kvarteto tímov.Lídri kvalifikačnej G-skupiny Poliaci vedeli, že akákoľvek výhra nad Severným Macedónskom im v predstihu zabezpečí postup. Vo Varšave však dobýjali súperovu bránu takmer trištvrte hodinu. Kľúč k prelomeniu bezgólového skóre našli až v 74. minúte - po dlhom pase na kapitána Roberta Lewandowského a jeho zasekávačke sa presadil Przemyslaw Frankowski, ktorý bol pritom na ihrisku iba niekoľko sekúnd. Bol to pre neho prvý kontakt s loptou po príchode na trávnik. Triumf poistil po ďalšej Lewandowského prihrávke vydarenou strelou spoza šestnástky ďalší striedajúci hráč Arkadiusz Milik.spokojne konštatoval Lewandowski, ktorý po záverečnom hvizde mohol pokropiť spoluhráčov šampanským. Poliaci budú účinkovať na treťom európskom šampionáte za sebou.citoval kanoniera Bayernu Mníchov Przeglad Sportowy.Domácemu trénerovi Jerzymu Brzeczekovi vyšli striedania, oba góly strelili náhradníci.povedal Brzeczek. Jeho zverenci vedú skupinu s 19 bodmi, o tri body pred druhými Rakúšanmi, ktorí v nedeľu vyhrali v Slovinsku 1:0. Tretie Severné Macedónsko a štvrté Slovinsko majú 11 bodov a nemôžu už lídra z Poľska predstihnúť.Istotu postupu na EURO majú aj Rusi, rozhodol o tom ich triumf na ihrisku Cypru 5:0. V I-skupine tak doplnili postupujúcich Belgičanov. Dva góly zbornej strelil Denis Čeryšev, už 24. gól v národnom drese strelil Arťom Dziuba.povedal Dziuba pre Sport Express po prílete do rodnej krajiny.