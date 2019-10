EURO 2020: Postupové tromfy v E-skupine majú Chorváti, stačí im bod

Na archívnej snímke vľavo Chorvát Nikola Vlašič sa teší po strelení úvodného gólu počas kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko v Trnave v piatok 6. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zostávajúci program E-skupiny:



sobota 16. novembra:



Azerbajdžan - Wales (18.00)

Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)



utorok 19. novembra:



SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45)

Wales - Maďarsko (20.45)



Tabuľka:



1. Chorvátsko 7 4 2 1 14:6 14

2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12

3. SLOVENSKO 6 3 1 2 10:8 10

4. Wales 6 2 2 2 6:6 8

5. Azerbajdžan 6 0 1 5 5:14 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - O oboch postupujúcich zo "slovenskej" kvalifikačnej E-skupiny futbalového EURO 2020 sa rozhodne až v novembri. Účasť na šampionáte si ešte stále môže zabezpečiť kvarteto Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a Wales. Cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan.Pre v kvalifikácii neúspešných však ešte existuje šanca dostať sa na budúcoročné ME v 12 európskych mestách cez baráž Ligy národov. Presné zloženie štyroch štvorčlenných turnajov play off v jej divíziách A až D bude známe až po konci kvalifikácie, z ktorej si postup vybojuje 20 krajín.Lídrom kvalifikačnej E-skupiny je 14-bodové Chorvátsko, druhé Maďarsko má 12 bodov, tretí sú desaťbodoví Slováci. Wales má na konte 8 bodov a beznádejne posledný Azerbajdžan jediný. V skupine sa už budú hrať iba štyri zápasy, v sobotu 16. novembra sa Slovensko predstaví na pôde vicemajstrov sveta z Chorvátska a Wales v Azerbajdžane. Záverečné súboje sú na programe v utorok 19. novembra, Slováci hostia Azerbajdžan a Wales privíta Maďarov. Chorváti a Maďari tak už majú pred sebou len jeden duel, SR, Wales a Azerbajdžan dva.Postupová situácia pred predposledným dvojzápasom (16. novembra) je nasledovná: Chorvátsku na postup stačí bod zo súboja so Slovenskom. Wales stratí šancu na postup, ak v Baku prehrá. O postupe, resp. eliminácii Maďarska ani zverencov trénera Pavla Hapala sa 16. novembra ešte rozhodnúť nemôže. Rozuzlenie tak príde až 19. novembra.Slovensko má situáciu vo vlastných rukách, na ME ho určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a s Azerbajdžanom. Štrnásť bodov za remízu v Rijeke a domácu výhru s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje s Maďarskom. Slováci môžu postúpiť aj v prípade prehry v Chorvátsku vtedy, ak zdolajú Azerbajdžan, ale potom Maďarsko nesmie vyhrať v Cardiffe a Wales nesmie získať viac ako štyri body.Slovensko má lepšie vzájomné zápasy s Maďarskom (2:0 d, 2:1 vonku), ale horšie s Walesom (0:1 vonku, 1:1 doma). Takže ak budú mať Slováci na konci rovnaký počet bodov ako "draci", Wales ich preskočí.