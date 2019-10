EURO 2020: Rakúsko proti Izraelu definitívne bez Alabu

Rakúsky futbalista David Alaba, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 10. októbra (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant David Alaba definitívne nepomôže svojej krajine vo štvrtkovom domácom zápase kvalifikácie EURO 2020 s Izraelom. Niekoľko hodín pred duelom to oznámilo vedenie národného zväzu.Dvadsaťsedemročný obranca Bayernu Mníchov utrpel v zápase Ligy majstrov na pôde Tottenhamu Hotspur vlasovú zlomeninu rebra. Vedenie reprezentácie ho napriek tomu povolalo do tímu a verilo, že sa dá dokopy. Nakoniec to ale nestihol, svojich spoluhráčov tak podporí len z tribúny štadióna vo Viedni. Zatiaľ nie je jasné, či má šancu zotaviť sa do druhého duelu kvalifikácie G-skupiny v Slovinsku, ktorý je na programe v nedeľu. Informovala agentúra dpa.