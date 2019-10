NBA: Irving odohral v prípravnom zápase iba minútu, dostal do tváre

Kyrie Irving, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 10. októbra (TASR) - Basketbalista tímu Brooklyn Nets Kyrie Irving odohral v prípravnom stretnutí v čínskom Šanghaji proti Los Angeles Lakers iba jednu minútu, po údere do tváre sa nechal vystriedať a odišiel do šatne. Stredný rozohrávač, ktorý prišiel v lete z Bostonu, utrpel v predsezónnom kempe zlomeninu v tvárovej oblasti a na duel nastúpil s plastovou maskou.Irving sa v čase 1:06 dostal do kontaktu s pažou Rajona Ronda a následne sám avizoval striedačke, že chce ísť dole z ihriska. Rozsah jeho zranenia zatiaľ nie je známy. Správu priniesla agentúra AP.