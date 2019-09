EURO 2020: Ronaldo štyrmi gólmi zničil Litvu: Som rád, že pomáham tímu

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 11. septembra (TASR) - Portugalský kanonier Cristiano Ronaldo opäť dokázal, že aj v tridsiatichštyroch rokoch patrí medzi svetovú futbalovú špičku. V utorkovom stretnutí kvalifikácie EURO 2020 "zničil" Litvu štyrmi gólmi a upevnil si pozíciu historicky najlepšieho európskeho strelca v národnom mužstve s 93 gólmi. Globálne najúspešnejším medzištátnym strelcom je Iránčan Ali Daei, ktorý strelil 109 gólov, ale už ukončil kariéru.Ronaldo sa "pustil" do súpera už v úvode duelu, keď premenil pokutový kop. Po zmene strán pridal čistý hetrik v rozmedzí štrnástich minútpovedal po zápase tréner Portugalska Fernando Santos.Útočník Juventusu Turín dosiahol ôsmy hetrik v najcennejšom drese. Celkovo sa mu to podarilo 54-krát v dvanástich krajinách sveta. Portugalsku pomohol zásahom aj k sobotnému triumfu v Srbsku 4:2.dodal Santos.Ronaldo má na konte celkovo 25 gólov v kvalifikáciách ME, utorkovou "nádielkou" v Litve prekonal írskeho útočníka Robbieho Keana, ktorý mal na konte o dva zásahy menej.uviedol Ronaldo podľa portálu Football Italia.Portugalčania po rozpačitom úvode kvalifikácie zrejme nabrali nový dych. Po dvoch remízach s Ukrajinou a Luxemburskom dvakrát zvíťazili, v sobotu v Srbsku 4:2, v utorok v Litve 5:1 a v tabuľke B-skupiny sa posunuli na druhé miesto.