Volejbalisti SR odštartujú európsky šampionát v piatok trinásteho

Na snímke vpravo tréner Andrej Kravárik a vľavo jeho asistent Martin Pipa počas tréningu slovenskej volejbalovej reprezentácie. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nominácia SR na ME:



univerzáli: Peter MICHALOVIČ (Nantes/Fr.), Filip GAVENDA (Teruel/Šp.)



smečiari: Tomáš KRIŠKO (Friedrichshafen/Nem.), Marcel LUX (Karlovarsko/ČR), Matej PATÁK (Chaumont/Fr.), Július FIRKAĽ (Tokat Belediye/Tur.)



blokári: Filip MAČUHA (Prievidza), Peter ONDROVIČ (České Budějovice/ČR), Šimon KRAJČOVIČ (Lvi Praha/ČR), Jakub KOVÁČ (Rovaniemi/Fín.)



nahrávači: Filip PALGUT (Aich Dob/Rak.), Juraj ZAŤKO (Komárno)



liberá: Marián VITKO (Kazincbarcika/Maď.), Jakub IHNÁT (Ostrava/ČR)



Realizačný tím:



Tréner: Andrej KRAVÁRIK, Team manager: Ján UHLÁRIK, asistenti trénera: Martin PIPA, Roman KAŠŠA, kondičný tréner: Miroslav VAVÁK, štatistik: Daniel BRUCH, fyzioterapeut: Mateusz KOWALIK, team journalist: Filip HUDEC



Rámcový program šampionátu:



12. - 19. septembra: zápasy v základných skupinách (Montpellier/Fr., Ľubľana/Slovin., Brusel/Belg., Antverpy/Belg., Rotterdam/Hol., Amsterdam/Hol.)



21. - 22. septembra: osemfinále (Nantes/Fr., Ľubľana/Slovin., Antverpy/Belg., Apeldoorn/Hol.)



23. - 24. septembra: štvrťfinále (Nantes/Fr., Ľubľana/Slovin., Antverpy/Belg., Apeldoorn/Hol.)



26. - 27. septembra: semifinále (Paríž/Fr., Ľubľana/Slovin.)



28. septembra: o 3. miesto (Paríž/Fr.)



29. septembra: finále (Paríž/Fr.)



Program B-skupiny:



piatok 13. septembra, (Palais 12, Brusel):



15.00 Srbsko - Nemecko, 17.30 SLOVENSKO - Španielsko, 20.30 Belgicko - Rakúsko



sobota 14. septembra:



17.30 Nemecko - Belgicko, 20.30 SLOVENSKO - Rakúsko



nedeľa 15. septembra (Lotto Arena, Antverpy):



15.30 Španielsko - Belgicko, 18.30 Srbsko - SLOVENSKO



pondelok 16. septembra:



17.30 Rakúsko - Nemecko, 20.30 Španielsko - Srbsko



utorok 17. septembra:



17.30 Rakúsko - Španielsko, 20.30 SLOVENSKO - Belgicko (20.30)



streda 18. septembra:



17.30 Nemecko - SLOVENSKO, 20.30 Belgicko - Srbsko



štvrtok 19. septembra:



17.30 Španielsko - Nemecko, 20.30 Srbsko - Rakúsko



Slováci na ME:



1997 (Holandsko) - 8. miesto

2001 (Česko) - 9. miesto

2003 (Nemecko) - 11. miesto

2007 (Rusko) - 12. miesto

2009 (Turecko) - 11. miesto

2011 (Rakúsko/Česko) - 5. miesto

2013 (Dánsko/Poľsko) - 11. miesto

2015 (Bulharsko/Taliansko) - 14. miesto

2017 (Poľsko) - 15. miesto

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa na majstrovstvách Európy predstavia po desiaty raz. V poradí 31. mužský šampionát s 24 účastníkmi sa od štvrtka 12. augusta uskutoční v štyroch krajinách - Francúzsku, Slovinsku, Belgicku a Holandsku, Slováci budú na ME štartovať po siedmy raz v sérii. Vo svojom otváracom dueli na šampionáte sa v piatok 13. septembra stretnú so Španielskom.Zverenci Andreja Kravárika budú hrať v základnej B-skupine v Belgicku. Systém turnaja je rovnaký, ako na nedávno skončenom kontinentálnom šampionáte žien. V štyroch šesťčlenných skupinách čaká na každý tím päť zápasov, do osemfinále postúpia štyria najlepší z každej skupiny. Slováci sa v skupine stretnú s atraktívnymi aj hrateľnými súpermi.Hneď na úvod ME v piatok a v sobotu (13. - 14. septembra) nastúpia v Bruseli v kľúčových zápasoch proti Španielom a Rakúšanom. Neskôr skupina pokračuje súbojmi v Antverpách, kde na Slovákov čakajú traja semifinalisti ME 2017 - Srbi (15. septembra), domáci Belgičania (17. septembra) a Nemci (18. septembra).Osemfinálové súboje sa odohrajú v každej hostiteľskej krajine, rovnako aj štvrťfinálové. Semifinále odohrajú v Ľubľane a v Paríži, o medaily sa bude hrať už len vo francúzskej metropole (28. - 29. septembra).Debut na šampionáte čaká presnú polovicu slovenského tímu - premiéru absolvuje sedmička Filip Mačuha, Filip Palgut, Marián Vitko, Jakub Ihnát, Jakub Kováč, Filip Gavenda a Július Firkaľ. Najstarším hráčom vo výbere je Juraj Zaťko (32), najmladším zasa Filip Mačuha (20). Najvyšším Šimon Krajčovič (209 cm) a najnižším Marián Vitko (181 cm).Všetky zápasy Slovákov odvysiela RTVS v priamych prenosoch na Dvojke.