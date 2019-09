EURO 2020: SFZ pustí na zápas s Walesom deti, ak neuspeje s odvolaním

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) umožní na najbližšie stretnutie kvalifikácie EURO 2020 v Trnave proti Walesu (10. októbra o 20.45 h) vstup deťom, ak neuspeje s odvolaním proti uzavretiu štadióna. Informoval o tom SFZ na svojom webe.SFZ dostal od Disciplinárnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) trest za správanie sa fanúšikov počas kvalifikačného zápasu Maďarsko – Slovensko (1:2). Musí zaplatiť pokutu 20.000 eur a zároveň národný tím musí odohrať duel s Walesom na Štadióne A. Malatinského v Trnave bez divákov. Proti tomuto rozhodnutiu sa SFZ odvolal. V prípade, že so svojím odvolaním sa pred odvolacou komisiou UEFA neuspeje, ponúkne deťom zo základných škôl a futbalových klubov možnosť pozrieť si tento zápas zadarmo.Základné školy a futbalové kluby, ktoré prejavia záujem o vstup na zápas, musia vyplniť formulár na webovej stránke SFZ a zaslať ho do utorka 8. októbra do 16.00 h e-mailom na vstupenky@futbalsfz.sk. Vstupné pre deti a doprovod (1 dospelá osoba na 10 detí) je voľné. SFZ upozorňuje, že v prípade kladného rozhodnutia zo strany UEFA, tj. že sa daný zápas bude môcť odohrať pred divákmi, tieto voľné vstupenky strácajú platnosť.