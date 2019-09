IAAF vyvracia fámy, že chodeckú päťdesiatku pre horúčavu zrušia

Slovenský chodec Matej Tóth, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dauha 25. septembra (TASR) - V dejisku atletického svetového šampionátu v katarskej Dauhe sa začala šíriť informácia, že pre extrémnu horúčavu Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) uvažuje o zrušení maratónu žien i oboch chodeckých disciplín na 50 km. Štart najdlhšej bežeckej trati žien je na programe v piatok o 23.59 miestneho času, chôdza na druhý deň o 23.30. Dôvodom by mali byť teploty, ktoré by sa v čase spomenutých súťaží mali vyšplhať nad 35 stupňov Celzia. V chôdzi sa majú predstaviť aj slovenskí reprezentanti Mária Katerinka Czaková a úradujúci olympijský víťaz Matej Tóth.Informáciu začala šíriť francúzska stanica France TV Sport, ktorá tiež informovala, že v čase okolo 20.00 miestneho času by sa mali teploty na mieste pohybovať okolo 48 stupňov Celzia.uviedla IAAF vo svojom vyhlásení.Náhradným scenárom by mohlo byť presunutie súťaži na klimatizovaný Kalifov štadión.vyhlásil Matej Tóth, ktorý aktuálne ladí formu na MS v stredisku Pafos na Cypre a do Dauhy sa presunie vo štvrtok popoludní.doplnil majster sveta z Pekingu v roku 2015.Správu zverejnil oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ) atletika.sk