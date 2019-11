EURO 2020: Slováci chcú do bodky splniť taktiku, Hapal utajil zostavu

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Rijeka 15. novembra (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal verí, že dobre trafí zostavu v sobotnom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Rijeke (20.45). Domáci Chorváti budú v súboji favoritom, ak ale hostia do bodky naplnia stanovenú taktiku, môžu podľa kapitána Mareka Hamšíka dosiahnuť vytúžené a potrebné víťazstvo.Reprezentačný kouč zostavu logicky neprezradil, má v nej viacero možností.povedal Hapal v piatok na oficiálnej tlačovej konferencii na štadióne HNK Rijeka. Chorváti doma ťahajú dlhú sériu bez prehry v kvalifikačných dueloch, ak by ju Slováci pretrhli, Hapalovi by sa to samozrejme páčilo. Znamenalo by to výrazný krok k slovenskému postupu:ozrejmil Hapal.Otázky médií smerovali aj k nepriazni počasia:Za kabínu dostal pred médiami priestor kapitán Hamšík.uviedol stredopoliar čínskeho klubu Ta-lien I-fang.Ani on sa nevyhol otázke na počasie:Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny, cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan. Chorvátom na postup stačí bod. Slovensko z prvého miesta na ME určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a nad Azerbajdžanom. Štrnásť bodov po remíze v Rijeke a domácej výhre s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje doma s Maďarskom.Slováci nastúpia s čiernymi páskami na rukávoch, takto si uctia pamiatku obetí stredajšej tragickej nehody autobusu pri obci Malanta neďaleko Nitry. Hneď na začiatku tlačovky vyjadrili tréner i kapitán pozostalým úprimnú sústrasť.dodal Hamšík.