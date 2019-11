Masters: Nadal zdolal Tsitsipasa a dostal cenu pre lídra rebríčka

Španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

turnaj majstrov v Londýne:

tabuľka:

1. Rafael Nadal (Šp.) 3 2 1 4:4 2



2. Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 3 2 1 5:2 2*



3. Alexander Zverev (Nem.) 2 1 1 2:2 1



4. Daniil Medvedev (Rus.) 2 0 2 1:4 0



* - postup do štvrťfinále

Londýn 15. novembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal zvíťazil v piatkovom zápase na turnaji majstrov v Londýne nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6:7 (4), 6:4, 7:5 a udržal si nádej na postup zo skupiny Andreho Agassiho do semifinále. O všetkom rozhodne až posledný duel skupiny, v ktorom nastúpia Nemec Alexander Zverev a Rus Daniil Medvedev.V prípade, že vo večernom stretnutí zvíťazí ruský tenista, do semifinále postúpia z prvého miesta Nadal a z druhého Tsitsipas. Ak vyhrá Zverev, postúpi z druhej priečky a z prvej pôjde ďalej Grék. Medvedev postúpiť nemôže, Tsitsipas mal účasť medzi najlepšou štvoricou istú už pred piatkovým duelom.Duel lídra svetového rebríčka Nadala a šiesteho nasadeného Tsitsipasa bol od úvodnej loptičky nesmierne dramatický a vyrovnaný. Hráči predviedli niekoľko dlhých výmen a na oboch stranách padlo mnoho parádnych úderov, no i chýb v rozhodujúcich momentoch. Nadal v úvode ťažil z podania, ale kazil najmä po úderoch z forhendu. V úvodnom sete si obaja držali podania a dospel až do tajbrejku. V ňom už Španielovi prvý servis nevychádzal a prehral 4:7. V druhej sade sa Nadal vysunul bližšie k sieti, viac na súpera tlačil. V piatom geme si ako prvý v zápase vypracoval brejkbaly, no využil až štvrtý v deviatej hre a vyhral druhý set 6:4, keď premenil tretí setbal. V treťom dejstve to bol opäť boj o každú loptičku, Nadal si v piatom a siedmom geme vypracoval ďalšie tri brejkbaly, ale Tsitsipas ich dokázal odvrátiť. V jedenástej hre sa mu to už nepodarilo, Nadal ho druhýkrát brejkol a podával na víťazstvo a šancu na postup do semifinále. Tú si nenechal vziať a za stavu 40:15 využil hneď prvý mečbal.Nadal rovnako ako v druhom skupinovom zápase s Medvedevom dokázal otočiť priebeh stretnutia, pričom proti Rusovi prehrával v treťom sete už 1:5 a za tohto stavu odvrátil mečbal.Nadalovi po zápase odovzdali aj cenu pre koncoročného lídra svetového rebríčka, tú získal už piatykrát v kariére.povedal Nadal priamo na kurte.Zo skupiny Björna Borga postúpil do semifinále z prvého miesta piaty nasadený Dominic Thiem z Rakúska a po triumfe nad Srbom Novakom Djokovičom aj tretí hráč turnaja Roger Federer zo Švajčiarska.(1-Šp.) - Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.) 6:7 (4), 6:4, 7:5cca 21.00 h Daniil Medvedev (4-Rus.) - Alexander Zverev (7-Nem.)