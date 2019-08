EURO 2020: Taliansko proti Arménsku a Fínsku bez Keana a Zaniola

Moise Kean, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Talianska:



brankári: Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Neapol), Salvatore Sirigu (FC Turín)



obrancovia: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio (všetci Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea/Angl.), Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini (obaja AS Rím), Armando Izzo (FC Turín), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (AC Miláno)



stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini (obaja AS Rím), Jorginho (Chelsea/Angl.), Stefano Sensi (Inter Miláno), Marco Verratti (Paríž Saint-Germain/Fr.)



útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Šanghaj/Čína), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Neapol), Kevin Lasagna (Udinese)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 30. augusta (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini vynechal z nominácie na zápasy kvalifikácie EURO 2020 proti Arménsku a Fínsku mladíkov Moiseho Keana a Nicolu Zaniola, ktorých tak potrestal za nevhodné správanie počas ME do 21 rokov.Dvadsaťročný stredopoliar AS Rím Zaniolo a o rok mladší útočník Evertonu Kean zmeškali počas domáceho juniorského šampionátu míting tímu a vedenie reprezentácie ich vyradilo z kádra na posledný súboj. Mancini teraz predĺžil ich trest aj na seniorský tím.V súčasnom kádri je len jeden nováčik, krajný obranca Luca Pellegrini, ktorého poslal Juventus na hosťovanie do Cagliari.Taliani vyhrali všetky štyri úvodné zápasy v kvalifikačnej J-skupine a patrí im prvé miesto. Vo štvrtok nastúpia na pôde Arménska a o tri dni neskôr sa predstavia vo Fínsku.