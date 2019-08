Tenista Del Potro sa po zranení kolena vráti v októbri v Štokholme

Na archívnej snímke argentínsky tenista Juan Martin del Potro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. augusta (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin Del Potro sa vráti do súťažného diania na októbrovom turnaji ATP v Štokholme. Bývalý šampión US Open je mimo hry od júna, keď sa na podujatí v Queens pošmykol na tráve a opäť si zranil koleno, informovala agentúra AFP.uviedol 30-ročný Argentínčan na Twitteri.