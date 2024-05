Euro nás dnes viac chráni, než by nás dokázala chrániť slovenská koruna, tvrdí predseda SOPK Mihók

Mladá mena

Cenová rada vlády SR

1.5.2024 (SITA.sk) - Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka úspešným príbehom. Pokiaľ ide o zavedenie eura, predseda komory tvrdí, že aj pri všetkých rizikách prijatia spoločnej meny prevažovali pozitíva.Slovenská koruna bola mladá mena. Mena, s ktorou sa dokázal podľa Mihóka i stredný špekulant na medzinárodných burzách zahrávať. Stabilita meny tak nebola daná iba samotnou vnútornou ekonomikou, ale aj rôznymi špekulatívnymi obchodmi na burzách alebo iných fórach.„Čiže bolo jasné, že pokiaľ chceme udržať stabilitu meny, tak slovenská koruna nepredstavovala tú najideálnejšiu podobu pre budúcu stabilitu meny,“ pripomína Peter Mihók.V období pred zavedením eura zriadila vláda tzv. Cenovú radu vlády SR. Jej úlohou bolo pripraviť firmy na prechod na spoločnú menu a po jej zavedení dohliadať na to, aby sa neodôvodnene nezvyšovali ceny pod zámienkou zavedenia eura. Predsedom Cenovej rady vlády SR sa z poverenia vlády stal predseda SOPK Peter Mihók.„Prijatím eura ekonomika Slovenska ako celok bola určite na strane víťazov. Euro nás dnes viac chráni, než by nás dokázala chrániť slovenská koruna,“ hovorí Mihók. To napokon ukázalo podľa neho aj obdobie pandémie, obdobie hospodárskeho poklesu, ktorým Európska únia aj Slovensko v určitých cykloch prechádzali.„Čiže ukázalo sa, že euro, napriek všetkým problémom, ťažkostiam, je v danej dobe pre nás viac pozitívne ako negatívne,“ uzavrel Mihók.