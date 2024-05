Premiér odpracoval nočnú zmenu v závode v Krušovciach, túto skúsenosť chce využiť pri rokovaniach so zamestnávateľmi (video)

Rokovania so zamestnávateľmi

Líder v podiele nočnej práce v EÚ

Námietky zamestnávateľov

1.5.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) odpracoval nočnú zmenu v závode ZKW Slovakia v Krušovciach. Pri príležitosti Sviatku práce tak chcel podporiť všetkých, ktorí pracujú v trojzmenných prevádzkach a podporujú rodinu a spoločnosť.„Práca v noci je nesmierne fyzicky aj psychicky náročná. Vážim si ľudí, ktorí pracujú aj v noci, aj počas štátnych sviatkov. Dnešnú zmenu som odpracoval pri páse a mal som možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí tu pracujú. Keby som mal na hlave klobúk, dám ho pred nimi dole, je to obrovská drina,“ uviedol Fico. Podľa premiéra by si mali politici „ohmatať", čo ľudia v živote naozaj robia.Túto skúsenosť chce využiť pri samotných rokovaniach so zamestnávateľmi. „Budem môcť dôveryhodnejšie argumentovať, ako by som túto skúsenosť nemal," dodal premiér.Závod v Krušovciach je členom ZKW Group, ktorá je špecialistom na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku a je jedným zo strategických partnerov automobilového priemyslu. Zamestnáva viac ako tritisíc ľudí a je tak druhým najväčším zamestnávateľom v Nitrianskom kraji.Ako informoval Úrad vlády SR , Slovensko je dlhodobo lídrom EÚ v podiele nočnej práce. Premiér pripomenul, Slováci pracujú v noci najviac zo všetkých členských krajín EÚ a rovnako to platí aj v prípade nadčasov.Podľa premiéra by v tejto súvislosti mohlo aj Slovensko nájsť modely v ostatných krajinách a inšpirovať sa. Predseda vlády ďalej spresnil, že výška platov za prácu nadčas je aktuálne naviazaný na úroveň minimálnej mzdy.„Bol som veľmi nahnevaný, že predchádzajúca vláda zmrazila príplatky za prácu v noci a počas sviatkov, my sme to opätovne rozmrazili,“ zdôraznil premiér s tým, že v programovom vyhlásení vlády sa zaviazali, aby minimálna mzda do roku 2027 bola 60 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve.„Ak sa nám to podarí, a ja verím, že sa to podarí, budeme sa v tom období blížiť k sume takmer tisíc eur,“ dodal Fico.Ak by sa tak stalo, automaticky by rástli aj príplatky za prácu v noci, ktoré predstavujú okolo 40 percent minimálnej mzdy. Fico súčasne povedal, že rozumie námietkam zamestnávateľov, pre ktorých príplatky za noc predstavujú zvýšené nároky na mzdové náklady. O tejto téme chce premiér so zamestnávateľmi rokovať.„Nechceme urobiť rozhodnutie, ktoré by poškodzovalo slovenskú ekonomiku. Musí existovať rovnováha medzi záujmami zamestnancov, ktorých ja chcem mimoriadne zastupovať, a medzi záujmami zamestnávateľov, na ktorých mne musí záležať, pretože každý rozumný premiér si váži zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a ktorí tvoria hospodársky rast Slovenska,“ zdôraznil Fico.