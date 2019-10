Euro sa pohybuje okolo sedemtýždňového maxima

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. októbra (TASR) - Kurz eura voči americkému doláru sa v piatok pohybuje okolo sedemtýždňového maxima, ktoré dosiahlo vo štvrtok (17. 10.). Dôvodom je nádej, že dohoda o brexite medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) by mohla zabrániť hospodárskej recesii v eurozóne.Spoločnú európsku menu v tomto roku zasiahli nepriaznivé údaje z výroby. A tiež obavy, že prehlbujúci sa obchodný spor USA a Číny by mohol ešte viac zabrzdiť už aj tak pomalý rast ekonomiky regiónu, ktorý platí eurom.Britský premiér Boris Johnson a lídri EÚ dosiahli tento týždeň novú, revidovanú dohodu o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z bloku. Aj uvoľnenie napätia medzi USA a Čínou prinieslo euru úľavu.Navyše, očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) môže na svojom najbližšom zasadnutí 30. októbra znížiť úrokové sadzby, prispeli k ďalšiemu optimizmu, keďže to zredukuje rozdiely vo výnosoch USA a eurozóny.Peňažné trhy odhadujú pravdepodobnosť zníženia úrokov Fed na 82 %, uviedla spoločnosť Refinitiv.Euro sa v piatok predávalo po 1,1129 USD, čo je jeho najvyšší kurz od 26. augusta, keď bol na úrovni 1,1140 USD/EUR. Dolárový index, ktorý meria silu amerického dolára voči košu šiestich hlavných mien, takmer stagnuje na úrovni 97,536 bodu. Britská libra sa tiež veľmi nehýbe a zostáva na úrovni 1,2892 USD/GBP, blízko jej päťmesačného maxima 1,2988 USD/GBP, ktoré dosiahla vo štvrtok po oznámení dohody o brexite.Obchodníci sa však obávajú, že počiatočná úľava po dosiahnutí dlhoočakávanej dohody o brexite nebude mať dlhé trvanie, pretože ju musia ešte schváliť skeptickí poslanci britského parlamentu. Hlasovanie je naplánované na sobotu 19. októbra.