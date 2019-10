SNS: Dlhšia dovolenka bude mať na mladé rodiny pozitívny vplyv

Na snímke poslanec NR SR Tibor Jančula. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Zvýšenie nároku na dovolenku pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, bude mať pozitívny vplyv na mladé rodiny a podporí to aj domáci cestovný ruch. Na piatkovej tlačovej konferencii po schválení novely Zákonníka práce to uviedol poslanec SNS Tibor Jančula, ktorý je jedným z predkladateľov.V súčasnosti Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky pre zamestnanca najmenej na štyri týždne. Ak však do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov, má nárok na päťtýždňovú dovolenku.Návrh poslancov má za cieľ zvýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.tvrdia poslanci.Niektorí opoziční poslanci poukazovali na problémy s pojmom "trvalá starostlivosť o dieťa".skonštatovala poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová, ktorá je rovnako jednou z predkladateliek. Ide podľa nej o čiastkový problém, o ktorom sa ešte môže diskutovať.