Eurobarometer: Podpora občanov eurozóny pre euro je najvyššia

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila v poradí už 17. prieskum Eurobarometra na tému obľúbenosti spoločnej meny euro medzi občanmi 19 členských krajín eurozóny.Výsledky prieskumu ukazujú, že podpora eura medzi občanmi eurozóny je najvyššia v poradí už druhý rok za sebou. Tohtoročný októbrový prieskum naznačil, že až 74 % opýtaných súhlasí s tvrdením, že euro je pre Európsku úniu (EÚ) ako celok dobrá vec, a 64 % si myslí, že jeho prijatie bolo prospešné pre ich vlastnú krajinu. Opačný názor má 15 % respondentov. Podpora pre euro bola aj v tomto roku (podobne ako vlani) najvyššia v Írsku (85 %), Luxembursku (80 %) a Rakúsku (76 %). Najmenej presvedčení o výhodách eura sú podľa prieskumu občania Cypru, Talianska, Belgicka a Francúzska.Na Slovensku má názor, že euro je dobré pre EÚ, 79 % respondentov a 69 % opýtaných Slovákov odpovedalo, že euro je dobré pre ich krajinu.Správa uvádza, že 27 % opýtaných občanov eurozóny - rovnako aj slovenských respondentov - sa v prieskume vyjadrilo, že vďaka spoločnej mene sa cítia byť viac Európanmi než predtým, ako ich krajina vstúpila do eurozóny.Viac ako dve tretiny (69 %) opýtaných sa vyjadrili, že medzi krajinami eurozóny by mala byť väčšia koordinácia hospodárskych politík. Na Slovensku má tento názor 53 % opýtaných.Súčasťou prieskumu bola aj otázka týkajúca sa zrušenia jedno- a dvojcentových euromincí. V prospech zrušenia týchto mincí sa vyslovilo 64 % opýtaných v eurozóne, na Slovensku by "drobné" mince zrušilo až 73 % respondentov.Na prieskume sa zúčastnilo približne 17.500 respondentov v 19 krajinách eurozóny, ktorí sa k uvedenej téme vyjadrili telefonicky v období 15. - 16. októbra 2018.(spravodajca TASR Jaromír Novak)